Более 1 млн тонн зерна собрано в Нижегородской области
Аграрии уже почти выполнили план по сбору зерновых культур.
Аграрии уже почти выполнили план по сбору зерновых культур.
1,083 млн. тонн зерновых культур собрано в Нижегородской области по состоянию на 18 сентября, сообщает
Всего планируемый объем урожая зерновых в этом году должен составить 1,2 млн. тонн. Также на данный момент убрано 4 тыс. га картофеля (29%), 4,5 тыс. га рапса (38%), 1,1 тыс. га льна (49%). Работы по уборке в настоящее время продолжаются. Под урожай 2018 года посеяно 159 тыс. га (78%) озимых культур.
Продолжается работа по заготовке кормов для обеспечения животноводства в период зимовки 2017 — 2018 годов. Заготовлено сенажа — 699,7 тыс. тонн (137%), силоса — 262,9 тыс. тонн (38%), соломы — 70,9 тыс. тонн (73%).