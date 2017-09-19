Более 1 млн тонн зерна собрано в Нижегородской области

1,083 млн. тонн зерновых культур собрано в Нижегородской области по состоянию на 18 сентября, сообщает пресс-служба регионального Законодательного собрания со ссылкой на доклад министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области Алексея Морозова.

Всего планируемый объем урожая зерновых в этом году должен составить 1,2 млн. тонн. Также на данный момент убрано 4 тыс. га картофеля (29%), 4,5 тыс. га рапса (38%), 1,1 тыс. га льна (49%). Работы по уборке в настоящее время продолжаются. Под урожай 2018 года посеяно 159 тыс. га (78%) озимых культур.