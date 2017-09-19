Прокуроры вернули в страну $100 млн «дебиторки», надо — еще $500 млн
МИНСК, 19 сен — Sputnik. Белорусские товаропроводящие сети за рубежом являются основным источником внешней просроченной дебиторской задолженности, заявили в Генпрокуратуре страны.
МИНСК, 19 сен — Sputnik. Белорусские товаропроводящие сети за рубежом являются основным источником внешней просроченной дебиторской задолженности, заявили в Генпрокуратуре страны.
Под председательством генерального прокурора Александра Конюка в Минске прошло совещание, на котором были обсуждены вопросы сокращения внешней просроченной дебиторской задолженности и возврата валютной выручки в республику.
В мероприятии приняли участие заместитель
«Динамика внешней просроченной дебиторской задолженности не претерпела серьезных изменений: ее общая сумма составляет более 500 миллионов долларов США», — заявил на совещании Конюк.
По его словам, в первом полугодии благодаря прокурорам удалось вернуть в хозяйственный оборот предприятий 100 миллионов долларов «дебиторки», но надо вернуть еще 500 миллионов.
Конюк подчеркнул, что одним из основных источников внешней просроченной дебиторской задолженности являются собственные товаропроводящие сети.