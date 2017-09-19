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18:10 (мск), источник: Sputnik.by

Прокуроры вернули в страну $100 млн «дебиторки», надо — еще $500 млн

МИНСК, 19 сен — Sputnik. Белорусские товаропроводящие сети за рубежом являются основным источником внешней просроченной дебиторской задолженности, заявили в Генпрокуратуре страны.

Источник: Sputnik.by

Под председательством генерального прокурора Александра Конюка в Минске прошло совещание, на котором были обсуждены вопросы сокращения внешней просроченной дебиторской задолженности и возврата валютной выручки в республику.

В мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра РБ Владимир Семашко, заместитель главы Администрации президента Николай Снопков, заместитель госсекретаря Совбеза Андрей Втюрин, председатель СК Иван Носкевич, министр архитектуры и строительства Анатолий Черный, зампред КГК Владимир Кухарев, руководители ряда других ведомств, Минского городского и областных исполнительных комитетов.

«Динамика внешней просроченной дебиторской задолженности не претерпела серьезных изменений: ее общая сумма составляет более 500 миллионов долларов США», — заявил на совещании Конюк.

По его словам, в первом полугодии благодаря прокурорам удалось вернуть в хозяйственный оборот предприятий 100 миллионов долларов «дебиторки», но надо вернуть еще 500 миллионов.

Конюк подчеркнул, что одним из основных источников внешней просроченной дебиторской задолженности являются собственные товаропроводящие сети.

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