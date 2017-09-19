В Крыму установили предельный уровень тарифа на воду

Источник: AP 2017

Все как один.

До введения региональным госкомцен предельного тарифа на услуги водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах Ленинского района стоимость кубометра воды была 60,92 рубля, а себестоимость его подачи — 100 рублей. Жители же Бахчисарайского района платили за кубометр всего по пять рублей. Экономически понятно, почему так происходит: разные затраты водоканалов на поставку ресурса и разные условия работы.

— В Ленинском районе предприятия-поставщики воды Щелкиноводоканал и Ленводоканал несут большие расходы, поскольку на балансе у них находятся не только распределительные сети водоснабжения и водоотведения, но и участок Северо-Крымского канала, а также Самарлинское и Ленинское водохранилища с мощным энергопотребляющим насосным оборудованием, — говорит первый заместитель госкомцен РК Юрий Новосад. — Сейчас глава региона поручил министерствам ЖКХ, земимущества и главе администрации Ленинского района обеспечить передачу госкомводхозу участка Северо-Крымского канала и водохранилища, а распределительные сети отдать ГУП «Вода Крыма».

Чтобы выравнять цены, с 1 сентября в Крыму тариф на услуги водоснабжения и водоотведения ограничили 35 рублями за кубический метр с учетом НДС. Введение предельного уровня тарифов позволит снизить стоимость услуги в Кировском, Ленинском, Нижнегорском, Первомайском, Раздольненском, Сакском, частично в Симферопольском и Черноморском районах.

В регионах, где цена одного кубометра воды превышала 35 рублей, с 1 сентября она снизилась. Но российское законодательство предусматривает, что стоимость услуги должна быть доведена до экономически обоснованного уровня, поэтому в населенных пунктах, где этого еще не произошло, тариф незначительно вырастет, но не превысит те самые 35 рублей за кубометр. Например, в Алуште стоимость кубометра воды сейчас 10,08 рубля, с октября она будет 11,55 рубля. председатель госкомцен РК Нина Зотович

Для поставщиков воды, чьи доходы сократятся из-за снижения тарифов, предусмотрена бюджетная компенсация. До конца года в республиканском бюджете на это заложено около 11 миллионов рублей.

От малых к большому.

Но очевидно, что одной только компенсацией проблему с водоснабжением на полуострове не решить. Чтобы по большей части убыточные сельские водоканалы могли продолжать обеспечивать местное население водой, еще в 2014 — 2015 годах в Крыму начался процесс передачи их на баланс госпредприятия «Вода Крыма».

— Это была вынужденная мера, — говорит первый заместитель министра ЖКХ РК Александр Шептунов. — На момент воссоединения Крыма с Россией насчитывалось около 260 мелких предприятий, которые работали с постоянными убытками, имели огромные долги за энергоносители, у них не было специалистов по тарифообразованию, выполнять нормативные требования они были не в состоянии, а затраты на их содержание оказывались неимоверно высокими. То есть работать самостоятельно такие предприятия не могли. К тому же требовалось оформлять земельные участки и санитарные зоны вокруг источников, получать лицензии на недропользование.

За 2,5 года ГУП «Вода Крыма» приняло на обслуживание 256 сельских поселений и начало восстанавливать разрушенное хозяйство. В Красноперекопском районе, например, водоканал которого строился одним из первых, сейчас завершается реконструкция сетей и водозаборов.

Кроме того, предприятия стараются внедрять сберегающие технологии: практически все провели энергоаудит, реализуют энергосервисные контракты, предполагающие замену старого оборудования на современное и более эффективное. Например, в прошлом году «Вода Крыма» заменила насосы в Феодосии, что позволило сократить расходы на оплату электроэнергии с одного миллиона до 300 тысяч рублей. В итоге окупилось это вложение всего за шесть месяцев.

Оцифровать трубы.

Сократить расходы предприятий на водопроводное и канализационное хозяйства поможет и переход на математическую гидравлическую модель управления сетью, который должен завершиться к 2019 году.

Первым шагом стала оцифровка всех сетей. Сведения были внесены в специальную программу, которая позволяет диспетчеру видеть, какое давление воды на том или ином участке сети, где протечка. При крымском рельефе это очень важно, ведь вода здесь не всегда выходит на поверхность, а может годами уходить в землю, и без расходомера этого не обнаружить. Александр Шептунов

Оцифровка сетей идет сейчас во всех городах Крыма. Первой стала Керчь, где в прошлом году в программу внесли сведения о 570 километрах водопроводных и 340 километрах канализационных сетей, четырех тысячах водопроводных и 2,5 тысячи канализационных колодцев. После этого была разработана гидравлическая модель управления, что позволило даже без существенных вложений в модернизацию водопроводного и канализационного хозяйств, только методом его грамотной регулировки, уменьшить забор воды из Станционного водохранилища на 5 — 6 тысяч кубометров в сутки. Учитывая, что в восточном Крыму острый дефицит воды, сокращение 150 тысяч кубов в месяц — это существенный результат.

Кроме того, в республике готовятся к внедрению современной системы контроля качества воды. Специальные датчики будут дистанционно передавать показания, и специалисты смогут оценивать качество ресурса без выезда на место. Пока проект в стадии разработки, три крупнейшие водоканала самостоятельно внедряют в производстве современные технологии, в частности, системы удаленного получения данных. Они позволяют понимать, какое количество воды забрано из источников, сколько прошло через очистные сооружения и ушло потребителям, за сколько уже получена оплата.

Деньги на перспективу.

Дальнейшие перспективы развития водохозяйственного комплекса Крыма сейчас в разработке. К 1 января 2018 года проектный институт ГУП «Ленгипроинжпроект» должен подготовить схемы водоснабжения республики.

Документ необходимо увязать с генеральными планами городов и сельских поселений, а также планами развития территорий на ближайшие 20 лет. Эти документы планируется утвердить тоже до конца года. Настаиваем, чтобы в схеме водоснабжения Крыма учли возможность применения очищенных сточных вод для хозяйственных нужд, потому что ежегодно мы сбрасываем в море 120 — 125 миллионов кубометров пресной воды. Нам удалось убедить проектировщиков, что, например, в Судаке не нужно строить глубоководный выпуск, достаточно провести реконструкцию канализационно-очистных сооружений, что позволит очищать стоки до уровня воды в рыболовных водоемах (это один из самых высоких уровней очистки воды в мире) и сбрасывать ее в озеро Бугаз. Александр Шептунов

Но для таких дорогостоящих проектов нужны частные инвесторы. Сейчас все мероприятия финансируются в основном из федерального и республиканского бюджетов. В нынешнем году, чтобы покрыть разницу в тарифах на водоснабжение и водоотведение, было выделено около 1,37 миллиарда рублей дотаций, на модернизацию системы водоснабжения и оформление объектов еще около 1,25 миллиарда рублей. Но в министерстве ЖКХ РК говорят, что интерес к отрасли со стороны крупных частных инвесторов, работающих на российском рынке, сейчас растет.