Губернатор Воронежской области подписал соглашение о создании новых научных центров

Губернатор Алексей Гордеев и руководитель Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаил Котюков подписали соглашение о сотрудничестве между ФАНО и правительством Воронежской области во вторник, 19 сентября.

По словам Алексея Гордеева, у Воронежской области большой потенциал как в аграрной отрасли экономики, так и в науке. Но в XXI веке нужны новые подходы, чтобы понять, как этот потенциал эффективнее использовать, и поэтому сотрудничество с ФАНО очень важно для региона.

Михаил Котюков отметил, что это первое соглашение такого уровня, заключенное ФАНО в регионах, «настолько глубоко проработанное и с таким высоким потенциалом ожидания успехов и результатов».

— В Воронежской области сегодня один из самых динамично развивающихся агропромышленных комплексов. Для нас это уникальная площадка, где научные знания и наработки могут быть внедрены в практической плоскости. Здесь у нас функционируют десять организаций: это и научные институты, и производственные участки — всего больше тысячи сотрудников. Очень хотелось бы, чтобы эти люди были максимально вовлечены в инновационное и научно-технологическое развитие Воронежской области по всему спектру вопросов агропромышленного комплекса. Наша совместная программа должна стать результативной, успешной и привлекательной прежде всего для молодежи, которая может существенно поднять потенциал академической науки на территории Воронежской области, — сказал Михаил Котюков.

Глава региона подчеркнул, что объединение научных достижений и динамично развивающейся, современной экономики в новых системах отношений поможет построить эффективную модель «наука и аграрный бизнес».