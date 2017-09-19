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18:12 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов: Татарстан заинтересован в расширении сотрудничества с Siemens

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил штаб-квартиру компании Siemens AG в Мюнхене, сообщает пресс-служба лидера республики.

На экскурсии по экспозиции, посвященной истории Siemens AG, татарстанскую делегацию сопровождал президент и исполнительный директор компании Джо Кэзер.

Приветствуя гостей в штаб-квартире, Джо Кэзер вспомнил поездку в Казань и благодарил за гостеприимство, оказанное ему тогда. Напомним, 23 мая 2017 года Джо Кэзер посещал столицу Татарстана и встречался с Рустамом Миннихановым в Доме Правительства РТ. Тогда было подписано соглашение о сотрудничестве между Siemens и Казанским (Приволжским) федеральным университетом, которое направлено на изучение новейшего цифрового оборудования для научно-исследовательской работы, а также тестирование программного обеспечения для диагностики и лечения заболеваний.

В свою очередь Президент РТ отметил важность регулярного общения для хода развития сотрудничества компании с Россией на региональном уровне. Продукция Siemens представлена практически во всех отраслях татарстанской экономики: энергетика и нефтехимия («ТАИФ», «Татнефть», «Генерирующая» и «Сетевая компании», «Нижнекамскнефтехим»); машиностроение и системы автоматизации («КАМАЗ»); здравоохранение (поставка диагностического оборудования в медицинские центры РТ); транспорт (поезда «Ласточка») и в других сферах.

Президент Siemens в России Дитрих Меллер представил дорожную карту возможного дальнейшего стратегического сотрудничества Siemens и Татарстана. Проект предполагает расширение работы с университетами, партнерской сети, а также сотрудничество с предприятиями «Казанский вертолетный завод», «Нижнекамскнефтехим», «КАМАЗ» и др.

Рустам Минниханов подчеркнул, что Татарстан нацелен на привлечение передовых технологий, ускоренную модернизацию промышленности, наращивание инновационного и кадрового потенциала, а также закрепление позиций татарстанских компаний на внешних рынках. «Татарстан заинтересован в расширении сотрудничества с Siemens и более широкой локализации вашего производства в нашем регионе. Это позволит вам активно участвовать в наших перспективных проектах», — сказал он.

Во время загрузки произошла ошибка.

В ходе встречи в штаб-квартире стороны обсудили дальнейшие планируемые совместные проекты. В частности, договоренность Министерства информатизации и связи РТ с компанией Siemens о передаче последней версии программного обеспечения для образовательных целей на сумму 1 млн евро. Как уточнил министр информатизации и связи республики Роман Шайхутдинов, речь пойдет о трех направлениях. Первое направление — развитие «фабрики данных», то есть когнитивной платформы, которая собирает данные, обучается и за счет выявления корреляций в обрабатываемых данных выдает более точные результаты; второе — создание центра разработки Siemens, который предполагает работу над конкретными прикладными задачами Siemens как индустриального заказчика и университета «Иннополис»; третье — создание центра разработки по локализации аналитических решений в России.

После встречи в штаб-квартире Siemens Рустам Минниханов побывал в одном из ведущих кардиохирургических учреждений мира — Немецком кардиологическом центре Мюнхена. Директор клиники детской кардиологии и врожденных пороков сердца, профессор, доктор медицинских наук Петер Эверт провел презентацию новейшего оборудования компании Siemens — томографа CT- Somatom Force.

«Сименс АГ» (Берлин и Мюнхен) — мировой лидер в области электроники и электротехники. Концерн действует в таких областях, как промышленность, энергетика и здравоохранение, а также предоставляет инфраструктурные решения для городов и крупных городских агломераций.

Siemens Healthcare/"Сименс Здравоохранение — медицинское бизнес-направление концерна Siemens AG. Бренд Siemens Healthineers является лидером в области медицинских технологий и постоянно пополняет свой ассортимент продукции и услуг в ключевых областях своей деятельности: диагностической и терапевтической визуализации, лабораторной диагностике и молекулярной медицине. Siemens Healthineers также активно разрабатывает цифровые услуги в области здравоохранения и комплексные решения для лечебных учреждений.

Siemens Healthineers давно активно работает в таком регионе, как Россия и Центральная Азия, занимаясь сбытом медицинского оборудования и оказанием сервисных услуг. Компания имеет разветвленную сеть региональных представительств по России. Среди крупных проектов компании в России — ВМА им. Кирова в Санкт Петербурге, медицинский кластер Сколково в Москве и другие. В Татарстане Siemens Healthineers уже успешно реализовала проекты в БСМП Набережных Челнов и частной клинике «Барс-Мед».

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