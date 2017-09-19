Рустам Минниханов: Татарстан заинтересован в расширении сотрудничества с Siemens

На экскурсии по экспозиции, посвященной истории Siemens AG, татарстанскую делегацию сопровождал президент и исполнительный директор компании Джо Кэзер.

Приветствуя гостей в штаб-квартире, Джо Кэзер вспомнил поездку в Казань и благодарил за гостеприимство, оказанное ему тогда. Напомним, 23 мая 2017 года Джо Кэзер посещал столицу Татарстана и встречался с Рустамом Миннихановым в Доме Правительства РТ. Тогда было подписано соглашение о сотрудничестве между Siemens и Казанским (Приволжским) федеральным университетом, которое направлено на изучение новейшего цифрового оборудования для научно-исследовательской работы, а также тестирование программного обеспечения для диагностики и лечения заболеваний.

В свою очередь Президент РТ отметил важность регулярного общения для хода развития сотрудничества компании с Россией на региональном уровне. Продукция Siemens представлена практически во всех отраслях татарстанской экономики: энергетика и нефтехимия («ТАИФ», «Татнефть», «Генерирующая» и «Сетевая компании», «Нижнекамскнефтехим»); машиностроение и системы автоматизации («КАМАЗ»); здравоохранение (поставка диагностического оборудования в медицинские центры РТ); транспорт (поезда «Ласточка») и в других сферах.

Президент Siemens в России Дитрих Меллер представил дорожную карту возможного дальнейшего стратегического сотрудничества Siemens и Татарстана. Проект предполагает расширение работы с университетами, партнерской сети, а также сотрудничество с предприятиями «Казанский вертолетный завод», «Нижнекамскнефтехим», «КАМАЗ» и др.

Рустам Минниханов подчеркнул, что Татарстан нацелен на привлечение передовых технологий, ускоренную модернизацию промышленности, наращивание инновационного и кадрового потенциала, а также закрепление позиций татарстанских компаний на внешних рынках. «Татарстан заинтересован в расширении сотрудничества с Siemens и более широкой локализации вашего производства в нашем регионе. Это позволит вам активно участвовать в наших перспективных проектах», — сказал он.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZNyPiqj1DH/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Штаб-квартира компании Siemens.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-19T08:10:15+00:00">Сен 19 2017 в 1:10 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В ходе встречи в штаб-квартире стороны обсудили дальнейшие планируемые совместные проекты. В частности, договоренность Министерства информатизации и связи РТ с компанией Siemens о передаче последней версии программного обеспечения для образовательных целей на сумму 1 млн евро. Как уточнил министр информатизации и связи республики Роман Шайхутдинов, речь пойдет о трех направлениях. Первое направление — развитие «фабрики данных», то есть когнитивной платформы, которая собирает данные, обучается и за счет выявления корреляций в обрабатываемых данных выдает более точные результаты; второе — создание центра разработки Siemens, который предполагает работу над конкретными прикладными задачами Siemens как индустриального заказчика и университета «Иннополис»; третье — создание центра разработки по локализации аналитических решений в России.

После встречи в штаб-квартире Siemens Рустам Минниханов побывал в одном из ведущих кардиохирургических учреждений мира — Немецком кардиологическом центре Мюнхена. Директор клиники детской кардиологии и врожденных пороков сердца, профессор, доктор медицинских наук Петер Эверт провел презентацию новейшего оборудования компании Siemens — томографа CT- Somatom Force.

«Сименс АГ» (Берлин и Мюнхен) — мировой лидер в области электроники и электротехники. Концерн действует в таких областях, как промышленность, энергетика и здравоохранение, а также предоставляет инфраструктурные решения для городов и крупных городских агломераций.

Siemens Healthcare/"Сименс Здравоохранение — медицинское бизнес-направление концерна Siemens AG. Бренд Siemens Healthineers является лидером в области медицинских технологий и постоянно пополняет свой ассортимент продукции и услуг в ключевых областях своей деятельности: диагностической и терапевтической визуализации, лабораторной диагностике и молекулярной медицине. Siemens Healthineers также активно разрабатывает цифровые услуги в области здравоохранения и комплексные решения для лечебных учреждений.