Рустам Минниханов: Татарстан заинтересован в расширении сотрудничества с Siemens
(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил
(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил
На экскурсии по экспозиции, посвященной истории Siemens AG, татарстанскую делегацию сопровождал президент и исполнительный директор компании Джо Кэзер.
Приветствуя гостей в
В свою очередь Президент РТ отметил важность регулярного общения для хода развития сотрудничества компании с Россией на региональном уровне. Продукция Siemens представлена практически во всех отраслях татарстанской экономики: энергетика и нефтехимия («ТАИФ», «Татнефть», «Генерирующая» и «Сетевая компании», «Нижнекамскнефтехим»); машиностроение и системы автоматизации («КАМАЗ»); здравоохранение (поставка диагностического оборудования в медицинские центры РТ); транспорт (поезда «Ласточка») и в других сферах.
Президент Siemens в России Дитрих Меллер представил дорожную карту возможного дальнейшего стратегического сотрудничества Siemens и Татарстана. Проект предполагает расширение работы с университетами, партнерской сети, а также сотрудничество с предприятиями «Казанский вертолетный завод», «Нижнекамскнефтехим», «КАМАЗ» и др.
Рустам Минниханов подчеркнул, что Татарстан нацелен на привлечение передовых технологий, ускоренную модернизацию промышленности, наращивание инновационного и кадрового потенциала, а также закрепление позиций татарстанских компаний на внешних рынках. «Татарстан заинтересован в расширении сотрудничества с Siemens и более широкой локализации вашего производства в нашем регионе. Это позволит вам активно участвовать в наших перспективных проектах», — сказал он.
В ходе встречи в
После встречи в
«Сименс АГ» (Берлин и Мюнхен) — мировой лидер в области электроники и электротехники. Концерн действует в таких областях, как промышленность, энергетика и здравоохранение, а также предоставляет инфраструктурные решения для городов и крупных городских агломераций.
Siemens Healthcare/"Сименс Здравоохранение — медицинское
Siemens Healthineers давно активно работает в таком регионе, как Россия и Центральная Азия, занимаясь сбытом медицинского оборудования и оказанием сервисных услуг. Компания имеет разветвленную сеть региональных представительств по России. Среди крупных проектов компании в России — ВМА им. Кирова в Санкт Петербурге, медицинский кластер Сколково в Москве и другие. В Татарстане Siemens Healthineers уже успешно реализовала проекты в БСМП Набережных Челнов и частной клинике «Барс-Мед».