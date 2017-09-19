Двигатель для воронежского Ил-112 В впервые испытали в воздухе
Полёт провели 12 сентября. Турбовинтовой двигатель ТВ7−117СТ, предназначенный для собранных на воронежском авиазаводе
Полёт провели 12 сентября. Турбовинтовой двигатель ТВ7−117СТ, предназначенный для собранных на воронежском авиазаводе
Об этом
Лётные испытания восстановленной летающей лаборатории Ил-76ЛЛ с двигателем ТВ7−117СТ с винтом АВ-112 провели 12 сентября на территории
Новейший турбовинтовой двигатель ТВ7−117СТ является модернизированной версией ТВ7−117СМ. Двигатели ТВ7−117СТ будут отличаться повышенной мощностью и наиболее высокими показателями эффективности и экономичности в своем классе. Одна из их особенностей — автоматическая система управления регулирует не только работу двигателя, но и винта. Это, в свою очередь, позволяет увеличить эффективность силовой установки.
В начале апреля 2017 года
Силовые установки разработали специально для Ил-112 В воронежской сборки. Стендовые испытания ТВ7−117СТ прошли в сентябре 2016 года.
Справка:
Ил-112В —
ОАО «Авиационный комплекс имени Ильюшина» заключило контракт с Минобороны РФ на разработку
Дарья Крымова.