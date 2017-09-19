Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп намерен загнать Россию в медвежий угол ООН
Топ самых странных эпидемий
На Урале памятник бросающим детей отцам уничтожили через сутки
Скончался Виктор Кременюк
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Человек, который предотвратил ядерную войнуИстория Станислава Петрова — одного из главных героев холодной войны
«А теперь убирайтесь!»: Лавров пообщался со швейцарцами - СМИ
СМИ: помощница рассказала о здоровье Задорнова
5 самых крутых машин автосалона во Франкфурте
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
СМИ: Эвелина Блёданс назвала настоящие причины развода
СМИ: разведенная Топурия фотографируется топлес
На Урале памятник бросающим детей отцам уничтожили через сутки
С 1 января и с 1 апреля 2018 года изменятся пенсии
СМИ: Сеть в восторге от фото Глюкозы в купальнике
СМИ: Порошенко назвал дату возвращения Крыма Киеву
Силовики обнаружили источник «телефонных атак» на Россию
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Фоторепортажи
8В Индии простились с Ганешей
1035 лет назад погибла Грейс Келли
18:27 (мск), источник: Вести - Воронеж

Двигатель для воронежского Ил-112 В впервые испытали в воздухе

Полёт провели 12 сентября. Турбовинтовой двигатель ТВ7−117СТ, предназначенный для собранных на воронежском авиазаводе военно-транспортных самолётов Ил-112 В и региональных пассажирских самолётов Ил-114−300, впервые испытали в воздухе.

Об этом пресс-служба ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО) сообщила во вторник, 19 сентября.

Лётные испытания восстановленной летающей лаборатории Ил-76ЛЛ с двигателем ТВ7−117СТ с винтом АВ-112 провели 12 сентября на территории лётно-исследовательского института имени Громова в Жуковском. По словам вице-президента по транспортной авиации ОАК Алексея Рогозина, турбовинтовые двигатели ТВ7−117СТ — залог развития отечественной турбовинтовой авиации. Их установят на самолёты Ил-112 В, «которые должны заменить выбывающий парк самолётов Ан-148», и Ил-114, «которые помогут вернуть России нишу на рынке лайнеров для ближнемагистральных перевозок и спецавиации».

Новейший турбовинтовой двигатель ТВ7−117СТ является модернизированной версией ТВ7−117СМ. Двигатели ТВ7−117СТ будут отличаться повышенной мощностью и наиболее высокими показателями эффективности и экономичности в своем классе. Одна из их особенностей — автоматическая система управления регулирует не только работу двигателя, но и винта. Это, в свою очередь, позволяет увеличить эффективность силовой установки.

В начале апреля 2017 года Санкт-перебругское предприятие АО «Климов» передало воронежскому авиазаводу две опытные силовые установки ТВ7−117СТ для военно-транспортного самолета Ил-112 В. Тогда специалисты рассказали, что мощность одного турбовинтового двигателя на максимальном взлетном режиме составляет 3 тыс. лошадиных сил, на повышенном чрезвычайном режиме — 3,6 тыс. лошадиных сил.

Силовые установки разработали специально для Ил-112 В воронежской сборки. Стендовые испытания ТВ7−117СТ прошли в сентябре 2016 года.

Справка:

Ил-112В — военно-транспортный самолёт, предназначенный для транспортировки лёгких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава войск, широкой номенклатуры грузов при коммерческой эксплуатации самолета.

ОАО «Авиационный комплекс имени Ильюшина» заключило контракт с Минобороны РФ на разработку военно-транспортного самолета Ил-112 В в декабре 2014 года. Авиазавод приступил к изготовлению первых деталей в январе 2016 года. ВАСО вложил в модернизацию цехов более 1,3 млрд рублей для сборки Ил-112 В. Первый полёт самолет совершит до конца 2017 года.

Дарья Крымова.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 За непристойное предложение певец нанес 17 ножевых ранений
Полуторагодовалый сын популярного музыканта выпал из окна
Учения «Запад-2017»: что известно о ЧП с вертолетом Ка-52
Трамп с трибуны ООН пригрозил Северной Корее полным уничтожением
«Телефонные атаки» на Россию устроили хакеры из Брюсселя
«Почта России» попросила вернуть ей господдержку
Центральную Россию ждет третья волна бабьего лета
Путин потребовал довести точность ГЛОНАСС до GPS
В Шанхае решили передвинуть здание весом 2000 тонн (видео)
Спорт
10 главных событий 10 туров российской премьер-лиги Вспоминаем все самое яркое и интересное, что случилось в первой трети сезона
Авто
Новый японский кроссовер: от 1 599 000 рублей 25 октября стартуют российские продажи нового поколения компактного кроссовера Subaru XV
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Новую Лару Крофт высмеяли за «вытянутую как у жирафа» шею Фанаты героини высмеяли постеры новой экранизации с Алисией Викандер в главной роли
Недвижимость
Назван размер семейного дохода для «комфортной» ипотеки
Названы районы за МКАД с самым дорогим съемным жильем
Власти сообщили о «максимальной доступности» жилья
Совмещенный санузел: за и против
Леди
Как выглядеть на миллион в дешёвом платье: 14 вариантов от звёзд Знаменитости часто выбирают масс-маркет для мероприятий. Чтобы выглядеть как Ирина Шейк, Кейт Миддлтон или Эмили Ратаковски не нужно тратить огромную сумму на гардероб.
Дети
5-летний сын Эвелины Бледанс сменил имидж У маленького Семена теперь новая прическа.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь