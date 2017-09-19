Двигатель для воронежского Ил-112 В впервые испытали в воздухе

Об этом пресс-служба ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО) сообщила во вторник, 19 сентября.

Лётные испытания восстановленной летающей лаборатории Ил-76ЛЛ с двигателем ТВ7−117СТ с винтом АВ-112 провели 12 сентября на территории лётно-исследовательского института имени Громова в Жуковском. По словам вице-президента по транспортной авиации ОАК Алексея Рогозина, турбовинтовые двигатели ТВ7−117СТ — залог развития отечественной турбовинтовой авиации. Их установят на самолёты Ил-112 В, «которые должны заменить выбывающий парк самолётов Ан-148», и Ил-114, «которые помогут вернуть России нишу на рынке лайнеров для ближнемагистральных перевозок и спецавиации».

Новейший турбовинтовой двигатель ТВ7−117СТ является модернизированной версией ТВ7−117СМ. Двигатели ТВ7−117СТ будут отличаться повышенной мощностью и наиболее высокими показателями эффективности и экономичности в своем классе. Одна из их особенностей — автоматическая система управления регулирует не только работу двигателя, но и винта. Это, в свою очередь, позволяет увеличить эффективность силовой установки.

В начале апреля 2017 года Санкт-перебругское предприятие АО «Климов» передало воронежскому авиазаводу две опытные силовые установки ТВ7−117СТ для военно-транспортного самолета Ил-112 В. Тогда специалисты рассказали, что мощность одного турбовинтового двигателя на максимальном взлетном режиме составляет 3 тыс. лошадиных сил, на повышенном чрезвычайном режиме — 3,6 тыс. лошадиных сил.

Силовые установки разработали специально для Ил-112 В воронежской сборки. Стендовые испытания ТВ7−117СТ прошли в сентябре 2016 года.

Справка:

Ил-112В — военно-транспортный самолёт, предназначенный для транспортировки лёгких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава войск, широкой номенклатуры грузов при коммерческой эксплуатации самолета.

ОАО «Авиационный комплекс имени Ильюшина» заключило контракт с Минобороны РФ на разработку военно-транспортного самолета Ил-112 В в декабре 2014 года. Авиазавод приступил к изготовлению первых деталей в январе 2016 года. ВАСО вложил в модернизацию цехов более 1,3 млрд рублей для сборки Ил-112 В. Первый полёт самолет совершит до конца 2017 года.