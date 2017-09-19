Теплоизоляция зданий в Кишиневе может быть отложена
Проект по теплоизоляции зданий в столице не может быть реализован без подписания кредитного соглашения с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), отмечает NOI.md.
Проект по теплоизоляции зданий в столице не может быть реализован без подписания кредитного соглашения с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), отмечает NOI.md.
С другой стороны, контракт не может быть подписан,
«Г-н Нистор Грозаву обратился к Министерству финансов с просьбой дать положительное заключение по кредиту, но до сих пор мы не получили ответа министерства. Мы звоним в Министерство финансов через день, но ответа нет», — заявил заместитель начальника Управления капитального строительства Андриан Бадя на сегодняшнем заседании Муниципального совета Кишинева. Бадя призвал муниципальных советников назначить доверенное лицо, которое подпишет кредитное соглашение вместо отстраненного примара, но это предложение вызвало недовольство местных избранников.
Голосование по проекту, представленному Управлением капитального строительства, не состоялось
Напомним, что соглашение о финансировании ЕБРР по проекту теплоизоляции зданий в столице было подписано 6 декабря 2016 года.
В конце февраля этого года примэрия Кишинева объявила, что «первые 22 общественных здания в муниципии Кишинев будут изолированы термически в течение
Стоимость проекта на первом этапе реализации составляет 25 миллионов евро: десять миллионов — кредит ЕБРР, десять миллионов — кредит EИБ и пять миллионов — в виде гранта от Фонда E5P.