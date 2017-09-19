Теплоизоляция зданий в Кишиневе может быть отложена

Источник: Noi.md

С другой стороны, контракт не может быть подписан, во-первых, потому что примар столицы Дорин Киртоакэ отстранен от должности, а во-вторых, из-за отсутствия положительного заключения со стороны Министерства финансов.

«Г-н Нистор Грозаву обратился к Министерству финансов с просьбой дать положительное заключение по кредиту, но до сих пор мы не получили ответа министерства. Мы звоним в Министерство финансов через день, но ответа нет», — заявил заместитель начальника Управления капитального строительства Андриан Бадя на сегодняшнем заседании Муниципального совета Кишинева. Бадя призвал муниципальных советников назначить доверенное лицо, которое подпишет кредитное соглашение вместо отстраненного примара, но это предложение вызвало недовольство местных избранников.

Голосование по проекту, представленному Управлением капитального строительства, не состоялось из-за отсутствия кворума, члены фракции ЛП покинули зал заседаний.

Напомним, что соглашение о финансировании ЕБРР по проекту теплоизоляции зданий в столице было подписано 6 декабря 2016 года.

В конце февраля этого года примэрия Кишинева объявила, что «первые 22 общественных здания в муниципии Кишинев будут изолированы термически в течение июня-июля 2017 года».