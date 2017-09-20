Рольбинов: У нас возникли вопросы по строительству гостиницы «Ластадие»
Региональные власти порекомендовали инвестору гостиницы «Ластадие» ускорить работы. Отель в районе спорткомплекса «Юность» входит в программу по подготовке к ЧМ-2018.
Региональные власти порекомендовали инвестору гостиницы «Ластадие» ускорить работы. Отель в районе спорткомплекса «Юность» входит в программу по подготовке к ЧМ-2018.
Чиновники осмотрели стройплощадку на улице Гюго и решили провести дополнительное совещание с представителями городской администрации, владельцем будущего отеля, Ростехнадзора и «Калининградгазификации». В настоящее время инвестор строит котельную. Компании посоветовали запустить объект к отопительному сезону, чтобы активизировать отделку внутренних помещений и устройство инженерных сетей. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
По поручению главы региона Антона Алиханова ведётся ежедневный мониторинг реализации объектов к чемпионату. По данной гостинице у нас возникли вопросы с исполнением графика. Инвестору необходимо увеличить количество строителей и темпы работ, чтобы не допустить отставания от сроков, — прокомментировал врио
Как заверили в
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Гостиницу Domina на улице Горького, со строительством которой у инвестора возникли проблемы, решили исключить из списка. Вместо неё в программу может войти отель Marton Palace, который находится рядом с бывшим клубом «Ольштын».