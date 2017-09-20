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11:42 (мск), источник: Калининград.Ru

Рольбинов: У нас возникли вопросы по строительству гостиницы «Ластадие»

Региональные власти порекомендовали инвестору гостиницы «Ластадие» ускорить работы. Отель в районе спорткомплекса «Юность» входит в программу по подготовке к ЧМ-2018.

Источник: Калининград.Ru

Чиновники осмотрели стройплощадку на улице Гюго и решили провести дополнительное совещание с представителями городской администрации, владельцем будущего отеля, Ростехнадзора и «Калининградгазификации». В настоящее время инвестор строит котельную. Компании посоветовали запустить объект к отопительному сезону, чтобы активизировать отделку внутренних помещений и устройство инженерных сетей. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного правительства.

По поручению главы региона Антона Алиханова ведётся ежедневный мониторинг реализации объектов к чемпионату. По данной гостинице у нас возникли вопросы с исполнением графика. Инвестору необходимо увеличить количество строителей и темпы работ, чтобы не допустить отставания от сроков, — прокомментировал врио вице-премьера Александр Рольбинов.

Как заверили в пресс-службе, в целом строительство гостиниц, которые входят в программу по подготовке к ЧМ-2018, не вызывает опасений.

С учётом болельщиков гостиничная инфраструктура Калининграда как города-участника ЧМ-2018 должна быть рассчитана на 6 139 номеров. Помимо отеля на улице Гюго в программу по подготовке к мундиалю попали Mercure на Верхнем пруду, Christal House на Нижнем озере и «Лангендорф» в посёлке Сокольники Гвардейского округа.

Гостиницу Domina на улице Горького, со строительством которой у инвестора возникли проблемы, решили исключить из списка. Вместо неё в программу может войти отель Marton Palace, который находится рядом с бывшим клубом «Ольштын».

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