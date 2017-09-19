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21:19 (мск), источник: Sputniknews.kz

Паритет или нет: почему изменился курс тенге к рублю

АСТАНА, 19 сен — Sputnik. Нацбанк Казахстана не собирается влиять на движение курса тенге по отношению к рублю ни в одну, ни в другую сторону, без острой на то необходимости, констатировал председатель Нацбанка Данияр Акишев.

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Источник: Sputniknews.kz

«В данной ситуации нет никаких паритетов, Национальный банк никогда не говорил о том, что какой-то паритет таргетируется между российским рублем и тенге, либо он должен быть», — подчеркнул Акишев.

Ослабление тенге по отношению к рублю в последние месяцы, по мнению главы фингулятора, является нормой. Все определяют экономические отношения, которые есть между Россией и Казахстаном, в первую очередь — это экспорт и импорт товаров и услуг.

По словам главного банкира, дорогой рубль означает, что на него сейчас просто высокий спрос.

«Когда происходит рост импорта из России, соответственно возрастает спрос на российский рубль, который в таких условиях начинает дорожать», — пояснил Акишев.

Впрочем, ситуацию, по его словам, вполне возможно изменить, обеспечив краткосрочную стабильность, но это приведет к значительным потерям резервов и времени на восстановление конкурентоспособности товаров казахстанских производителей.

Глава Нацбанка в очередной раз особо отметил, что не планирует отказываться от режима плавающего курса тенге. Однако в экстраординарных случаях регулятор будет вмешиваться в этот процесс, покупая валюту, либо продавая ее.

«Если отслеживается устойчивый тренд, регулятор ему не препятствует, и он формируется туда, куда направлен курс. Курс должен формироваться сам, при какой-то неизменности параметров», — сказал Акишев добавив, что в случае стрессовой ситуации на рынке, Национальный банк оставляет за собой право вмешаться.

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