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21:18 (мск), источник: Nur.kz

Колонию для осужденных выставили на торги в Павлодаре

На электронные торги выставлена недостроенная колония для пожизненно осужденных в Павлодаре, передает корреспондент NUR.KZ.

Объект чиновники оценили почти в 4 миллиарда тенге.

Колония для пожизненно осужденных имеет несколько зданий, а также внушительную территорию.

По словам чиновников, городом она никак не используется, и здесь можно создать только организации промышленных объектов.

Эту территорию специалисты от отдела финансов хотели продать в марте 2017 года.

Оценочная стоимость превысила 3 миллиарда 800 миллионов тенге. Однако ни один бизнесмен не изъявил желание завладеть объектом.

Сегодня чиновники готовятся ко вторым торгам.

«Участвовать в торгах может как физическое, так и юридическое лицо. Торги проводятся электронно на сайте госреестра. В данный объект входит недостроенные здания и территория 12 гектаров. Если же не продадут, будут проведены третьи торги без установления минимальной цены, либо пересмотрят условия», — рассказали в отделе финансов Павлодара.

Торги по приватизации колонии пройдут по методу понижения цены. Однако меньше чем за половину оценочной стоимости купить объект все равно не получиться.

Это означает, что минимально придется выложить почти 2 миллиарда тенге.

В стенах предполагаемого режимного объекта чиновники в разные годы хотели открыть то отель, то ресторан, офисы и производственные объекты.

В итоге в 2016 году решили просто колонию продать.

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