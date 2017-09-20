В Омской области есть вакансии, но некому работать

ГУ государственной службы занятости Омской области сообщило о нехватке в регионе специалистов и рабочих. На сентябрь в региональном банке данных значится 25,5 тыс. вакансий, что на 6,2 тыс. предложений больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Среди вакантных мест, зарегистрированных службой занятости, наиболее актуальны должности служащих — 37% от общего количества. Также активно разыскиваются люди с рабочими специальностями.