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06:52 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области есть вакансии, но некому работать

В сентябре невостребованными оказались 25,5 тыс. вакансий.

ГУ государственной службы занятости Омской области сообщило о нехватке в регионе специалистов и рабочих. На сентябрь в региональном банке данных значится 25,5 тыс. вакансий, что на 6,2 тыс. предложений больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Среди вакантных мест, зарегистрированных службой занятости, наиболее актуальны должности служащих — 37% от общего количества. Также активно разыскиваются люди с рабочими специальностями.

— За январь-август текущего года при содействии областной службы занятости нашли работу 36 711 жителей Омской области. Это на 1 471 человек больше, чем за тот же период 2016 года (35 240 человек), — сообщили в главном управлении.

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