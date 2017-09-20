Столичный рынок квартир неожиданно резко пошел в рост
В августе вторичный рынок квартир в Минске неожиданно пошел вверх. Рост оказался столь стремительным, что 2017 год вплотную приблизился к рекордному 2016 году.
В августе вторичный рынок квартир в Минске неожиданно пошел вверх. Рост оказался столь стремительным, что 2017 год вплотную приблизился к рекордному 2016 году.
Как ранее писал «Ежедневник», в июле 2017 столичный рынок жилья просел неожиданно сразу на 15% в сравнении с предыдущим месяцем, и на 22% в сравнении с июлем 2016 года. И это при том, что итоги первого полугодия не предвещали такого стремительного падения рынка. Однако уже во второй половине августа риелторы, подводя предварительные итоги месяца на основании заключенных сделок и тех сделок, которые еще планировались к заключению, заявили, что рынок вовсе не упал, и следующие месяцы еще всех удивят. Так и случилось.
Согласно данным Национального кадастрового агентства, в августе 2017 года в Минске было заключено 1387 сделок по
Если сравнивать с июлем, то август 2017 вырос сразу на 16,6%. Это можно было бы отнести к сезонному оживлению, но дело в том, что август в последние годы почти всегда показывал как раз сезонное снижение. Подобный августовский всплеск покупательской активности был зафиксирован лишь в 2012 году, когда август в сравнении с июлем вдруг вырос сразу на 36%. А вот в 2015 и 2016 годах август традиционно продолжал сезонное снижение активности.
Вообще, в 2017 году вторичный рынок квартир довольно сложно прогнозируем. Если в рекордом 2016 году все было достаточно предсказуемо (первую половину рынок рос с разной степенью интенсивности, а вторую половину медленно снижался), то в 2017 году довольно сложно сказать, что будет дальше. Так, если в
Соответственно волантильности рынка строились и прогнозы. Еще по итогам июля, многие эксперты ожидали, что итоги 2017 года покажут снижение активности относительно рекордного 2016 года приблизительно на 20%. Однако неожиданные итоги августа скорректировали этот прогноз.
Согласно данным Национального кадастрового агентства, если за