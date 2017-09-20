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07:09 (мск), источник: Ежедневник.by

Столичный рынок квартир неожиданно резко пошел в рост

В августе вторичный рынок квартир в Минске неожиданно пошел вверх. Рост оказался столь стремительным, что 2017 год вплотную приблизился к рекордному 2016 году.

Источник: Ежедневник.by

Как ранее писал «Ежедневник», в июле 2017 столичный рынок жилья просел неожиданно сразу на 15% в сравнении с предыдущим месяцем, и на 22% в сравнении с июлем 2016 года. И это при том, что итоги первого полугодия не предвещали такого стремительного падения рынка. Однако уже во второй половине августа риелторы, подводя предварительные итоги месяца на основании заключенных сделок и тех сделок, которые еще планировались к заключению, заявили, что рынок вовсе не упал, и следующие месяцы еще всех удивят. Так и случилось.

Согласно данным Национального кадастрового агентства, в августе 2017 года в Минске было заключено 1387 сделок по купле-продаже квартир. Для сравнения, в августе 2016 года таких сделок было 1393. Однако учитывая тот факт, что до конца сентября НКА стандартно скорректирует данные по августу 2017 года, можно не сомневаться, что он будет на уровне 2016 года, а может и на пару сделок выше.

Если сравнивать с июлем, то август 2017 вырос сразу на 16,6%. Это можно было бы отнести к сезонному оживлению, но дело в том, что август в последние годы почти всегда показывал как раз сезонное снижение. Подобный августовский всплеск покупательской активности был зафиксирован лишь в 2012 году, когда август в сравнении с июлем вдруг вырос сразу на 36%. А вот в 2015 и 2016 годах август традиционно продолжал сезонное снижение активности.

Вообще, в 2017 году вторичный рынок квартир довольно сложно прогнозируем. Если в рекордом 2016 году все было достаточно предсказуемо (первую половину рынок рос с разной степенью интенсивности, а вторую половину медленно снижался), то в 2017 году довольно сложно сказать, что будет дальше. Так, если в январе-марте рынок довольно быстро рос, то в апреле совершенно неожиданно серьезно просел. В мае опять пошел вверх восстановившись на уровень марта. Следом в июне, и особенно в июле пошел серьезный спад, а август — еще более серьезный рост.

Соответственно волантильности рынка строились и прогнозы. Еще по итогам июля, многие эксперты ожидали, что итоги 2017 года покажут снижение активности относительно рекордного 2016 года приблизительно на 20%. Однако неожиданные итоги августа скорректировали этот прогноз.

Согласно данным Национального кадастрового агентства, если за январь-август 2016 года в Минске было заключено 10428 сделок по купле-продаже квартир, то за аналогичный период 2017 года — 9826 сделок. Иными словами до нового рекорда 2017 год пока не дотягивает всего 5,8%. Это очень мало, учитывая тот факт, что 2016 год всю вторую половину показывал снижение, а всплески активности 2017 года вряд ли закончатся августом. Нельзя исключать и того, что нынешний год побьет рекорд 2016-го.

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