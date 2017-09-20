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03:40 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье пересчитали безработных

Только пятая часть оставшихся без работы приморцев ищет помощи у государства.

Источник: VLADNEWS

В Приморском крае в августе текущего года эксперты насчитали 56 безработных на каждую тысячу человек взрослого, работоспособного населения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Примстата. Общая численность безработных приморцев составила 58,6 тысячи человек, что на 6% меньше показателя августа 2016 года. Только пятая часть зарегистрирована в государственных учреждениях службы занятости в качестве безработных — 12,3 тысячи человек. Общий уровень безработицы составил 5,7%, а уровень зарегистрированной безработицы — 1,2%.

Три четверти граждан, обращающихся в службы занятости региона в поисках работы, составляют не занятые трудовой деятельностью граждане. В августе их число составило 2,9 тысячи человек, признано безработными 2 тысячи граждан.

Вместе с тем, за месяц было снято с регистрационного учета 4,7 тысячи человек (среди них — в связи с трудоустройством 2,6 тысячи человек). Остальные отказались от посредничества государственного учреждения службы занятости населения или не являлись длительный период времени. Среди снятых с учета граждан 1,1 тысячи человек числились как безработные, из них было трудоустроено 882 человека.

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