МО РФ и Транснефть договорились о строительстве резервной нитки ВСТО под Амуром
Подписано соглашение на участок земли в Хабаровском районе.
Подписано соглашение на участок земли в Хабаровском районе.
Хабаровск, 20 сентября, AmurMedia.
ООО «Транснефть — Дальний Восток» и ФГКУ «Дальневосточное территориальное управление имущественных отношений» Минобороны России заключили соглашение об установлении сервитута земельного участка на юге Хабаровского края для строительства резервной нитки трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий Океан» (ВСТО) под рекой Амур, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на «Интерфакс -Дальний Восток.
Из данных системы «СПАРК-Маркетинг» следует, что согласно контракту сервитут оформлен на участок земли площадью 15,6 га. Контракт заключен на 568,4 тысяч рублей.
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