МО РФ и Транснефть договорились о строительстве резервной нитки ВСТО под Амуром

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 20 сентября, AmurMedia.

ООО «Транснефть — Дальний Восток» и ФГКУ «Дальневосточное территориальное управление имущественных отношений» Минобороны России заключили соглашение об установлении сервитута земельного участка на юге Хабаровского края для строительства резервной нитки трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий Океан» (ВСТО) под рекой Амур, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на «Интерфакс -Дальний Восток.

Из данных системы «СПАРК-Маркетинг» следует, что согласно контракту сервитут оформлен на участок земли площадью 15,6 га. Контракт заключен на 568,4 тысяч рублей.