Расходы на медицинские услуги вырастут на четверть
Проект бюджета фонда обязательного медицинского страхования приняли в правительстве Новосибирской области. Теперь расходы на медицинские услуги вырастут на четверть.
Проект бюджета фонда обязательного медицинского страхования приняли в правительстве Новосибирской области. Теперь расходы на медицинские услуги вырастут на четверть.
В следующем году ФОМС получит почти 35 миллиардов рублей. А в 2020-м — уже больше 38-ми.
Главные статьи расходов — скорая помощь, амбулаторное лечение, оказание услуг в дневном стационаре. В среднем, на каждого застрахованного потратят 12 тысяч рублей.