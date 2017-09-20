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07:00 (мск), источник: VN.ru

Расходы на медицинские услуги вырастут на четверть

Проект бюджета фонда обязательного медицинского страхования приняли в правительстве Новосибирской области. Теперь расходы на медицинские услуги вырастут на четверть.

В следующем году ФОМС получит почти 35 миллиардов рублей. А в 2020-м — уже больше 38-ми.

Главные статьи расходов — скорая помощь, амбулаторное лечение, оказание услуг в дневном стационаре. В среднем, на каждого застрахованного потратят 12 тысяч рублей.

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