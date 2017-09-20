«Ведомости» узнали о планах ЦБ ввести временную администрацию в Бинбанке
Ожидается, что регулятор объявит о своем решении в ближайший четверг.
Ожидается, что регулятор объявит о своем решении в ближайший четверг.
Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU — Центробанк готовится ввести временную администрацию в Бинбанке и передать его в Фонд консолидации банковского сектора, написала во вторник вечером газета «Ведомости» со ссылкой на несколько источников.
По сведениям издания, регулятор объявит о санации Бинбанка в ближайший четверг.
Источники сообщили «Ведомостям», что акционеры Бинбанка вели переговоры о его передаче в фонд ЦБ. «Сейчас ситуация относительно стабильная и можно договариваться
Отмечается, что это станет вторым проектом Фонда консолидации банковского сектора после санации банка «Открытие», о которой было объявлено в конце августа.
Бинбанк — московский коммерческий банк, по величине активов занимающий 12 место в общероссийском рейтинге. Его основными акционерами являются Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев.