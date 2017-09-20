«Ведомости» узнали о планах ЦБ ввести временную администрацию в Бинбанке

Источник: РИА "Новости"

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU — Центробанк готовится ввести временную администрацию в Бинбанке и передать его в Фонд консолидации банковского сектора, написала во вторник вечером газета «Ведомости» со ссылкой на несколько источников.

По сведениям издания, регулятор объявит о санации Бинбанка в ближайший четверг.

Вместе с Бинбанком в Фонд консолидации отойдут «Бинбанк Диджитал», а также «Рост банк», санацией которого занимается совладелец Бинбанка Михаил Шишханов.

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Источники сообщили «Ведомостям», что акционеры Бинбанка вели переговоры о его передаче в фонд ЦБ. «Сейчас ситуация относительно стабильная и можно договариваться по-хорошему, считает один из них. За август пассивы Бинбанка сократились на 5%: он на треть сократил заимствования от ЦБ и банков — до 34 млрд и 50 млрд руб. соответственно, депозиты населения — на 22 млрд руб. до 534 млрд».

Отмечается, что это станет вторым проектом Фонда консолидации банковского сектора после санации банка «Открытие», о которой было объявлено в конце августа.