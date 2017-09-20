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06:42 (мск), источник: АиФ Омск

В следующем году в Омске не будет построено ни одной школы

Хотя ранее заявлялось, что два образовательных учреждения появятся в микрорайоне «Амурский-2».

В 2018 году Омская область не будет участвовать в федеральной программе по строительству школ. Регион не подал соответствующую заявку в федеральный Минстрой, сообщает «Новый Омск».

При этом администрация Прииртышья не уведомляло Минобрнауки России о своём отказе от отбора на получение специальных субсидий на софинансирование появления новых мест для образования детей.

Напомним, что на федеральном уровне существует программа «Содействие созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемых потребностей) новых мест в общеобразовательных организациях».

Отметим, что ещё летом в Минстрое региона заявляли о планах строительства сразу двух школ на 1200 и 550 мест в новом микрорайоне «Амурский — 2» и на ул. Завертяева.

А всего по долгосрочному плану региона, который рассчитан до 2025 года требуется создать 35 тысяч новых мест в школах города.

Кстати к 2025 году все школы страны будут переведены на обучение в одну смену, этим и вызвана необходимость в строительстве новых образовательных учреждений в регионе в серьёзном объёме.

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