В следующем году в Омске не будет построено ни одной школы

В 2018 году Омская область не будет участвовать в федеральной программе по строительству школ. Регион не подал соответствующую заявку в федеральный Минстрой, сообщает «Новый Омск».

При этом администрация Прииртышья не уведомляло Минобрнауки России о своём отказе от отбора на получение специальных субсидий на софинансирование появления новых мест для образования детей.

Напомним, что на федеральном уровне существует программа «Содействие созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемых потребностей) новых мест в общеобразовательных организациях».

Отметим, что ещё летом в Минстрое региона заявляли о планах строительства сразу двух школ на 1200 и 550 мест в новом микрорайоне «Амурский — 2» и на ул. Завертяева.

А всего по долгосрочному плану региона, который рассчитан до 2025 года требуется создать 35 тысяч новых мест в школах города.