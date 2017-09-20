Авиакомпанию оштрафовали за задержку рейса из Омска

Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила о штрафе в 200 тыс. рублей для компании «АЗУР эйр». Красноярская транспортная прокуратура установила, что авиакомпания 8 мая и 17 мая допустила задержку рейсов «Воронеж — Ираклион» и «Омск — Анталья — Омск». Для перевозки пассажиров не были предоставлены резервные воздушные суда.