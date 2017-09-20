Авиакомпанию оштрафовали за задержку рейса из Омска
«АЗУР эйр» оштрафовали на 200 тыс. рублей за задержку рейса «Омск — Анталья — Омск».
«АЗУР эйр» оштрафовали на 200 тыс. рублей за задержку рейса «Омск — Анталья — Омск».
По результатам проверки было возбуждено дело в отношении авиакомпании по ч.3 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией). Суд требование прокурора удовлетворил, назначив штраф в 200 тыс. рублей.