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07:11 (мск), источник: СуперОмск

Авиакомпанию оштрафовали за задержку рейса из Омска

«АЗУР эйр» оштрафовали на 200 тыс. рублей за задержку рейса «Омск — Анталья — Омск».

Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила о штрафе в 200 тыс. рублей для компании «АЗУР эйр». Красноярская транспортная прокуратура установила, что авиакомпания 8 мая и 17 мая допустила задержку рейсов «Воронеж — Ираклион» и «Омск — Анталья — Омск». Для перевозки пассажиров не были предоставлены резервные воздушные суда.

По результатам проверки было возбуждено дело в отношении авиакомпании по ч.3 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией). Суд требование прокурора удовлетворил, назначив штраф в 200 тыс. рублей.

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