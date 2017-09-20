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06:08 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

12 истребителей СУ-30К из Иркутска поставят в Анголу к 2018 году

Контракт на приобретение лайнеров был подписан в ходе визита в эту страну Дмитрия Рогозина.

Источник: IrkutskMedia.ru

Россия поставит Анголе 12 модернизированных истребителей Су-30К к началу 2018 года. Об этом сказал первый заместитель гендиректора 558-го авиационно-ремонтного завода (Белоруссия, Барановичи), на котором сегодня проходит ремонт данных машин, Александр Воробей. Контракт на приобретение Анголой в счет российского кредита 12 из 18-ти бывших индийских истребителей Су-30К был подписан в 2013 году в ходе визита в эту страну вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «РИА Новости».

«Сейчас пока что два (Су-30К поставлено в Анголу), есть график поставки, который сейчас пошел. Я думаю, в начале следующего года поставки будут закрыты», — сказал Александр Воробей.

Истребители Су-30К (Т-10ПК) представляют собой «переходные» самолеты, построенные в качестве первых 18-ти машин на Иркутском авиационном заводе для поставки Индии по программе Су-30МКИ по соглашениям 1996 и 1998 годов. Самолеты Су-30К были поставлены ВВС Индии в 1997—1999 годах, но, по соглашению от декабря 2005 года, были возвращены Индией корпорации «Иркут» в обмен на поставку 16 новых полноценных истребителей Су-30МКИ в 2007 году. В июле 2011 года все 18 возвращенных Су-30К были перевезены на 558-й АРЗ, где поставлены на хранение с целью последующей перепродажи, оставаясь собственностью корпорации «Иркут». В Россию самолеты возвращены не были, чтобы избежать уплаты пошлин за ввоз.

Напомним, что корпорация «Иркут» получит заказ на дополнительную партию многофункциональных истребителей Су-30СМ. Полученные средства планируется направить на реализацию программы пассажирского лайнера МС-21. Вложения в проект российских госбанков уже исчисляются миллиардами долларов. В сентябре первый МС-21 должен быть передан на испытания в Центральный аэродинамический государственный институт, где и будет продемонстрирован Владимиру Путину.

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