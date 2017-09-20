Долгострой «Сибстоуна» на ул. Копылова продали на торгах

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске состоялись торги по продаже долгостроя на ул. Копылова, который начинала строить компания «Сибстоун». По итогам аукциона стало известно, что объект перейдет под контроль гендиректора строительной компании «Экономжилстрой» Сергея Сергеева. Дом общей площадью 30,7 тыс. кв. метров продали за 124,5 млн рублей.

По данным из открытых источников, заявки на аукцион подавали директор ООО «Ломбард «Тип-Топ» Василий Евсеев, индивидуальные предприниматели Денис Требушевский и Петр Петров, а также ООО «Мегаполис». Победителем стал Петров, который формально представлял руководителя компании «Экономжилстрой» Сергея Сергеева.

Напомним, долгострой пытались продать несколько раз, однако покупателей на него не нашлось из-за высокой цены. В 2015 году цена за долгострой начиналась от 1,070 млрд рублей. В итоге стоимость объекта пришлось существенно снизить. Другой незавершенный проект «Сибстоуна» — дом на ул. Баумана — также нашел владельца: его выкупил бизнесмен Михаил Якименок за 53,5 млн рублей.