Долгострой «Сибстоуна» на ул. Копылова продали на торгах
Всего заявки на участие подавали четыре участника.
Всего заявки на участие подавали четыре участника.
В Красноярске состоялись торги по продаже долгостроя на ул. Копылова, который начинала строить компания «Сибстоун». По итогам аукциона стало известно, что объект перейдет под контроль гендиректора строительной компании «Экономжилстрой» Сергея Сергеева. Дом общей площадью 30,7 тыс. кв. метров продали за 124,5 млн рублей.
По данным из открытых источников, заявки на аукцион подавали директор ООО «Ломбард «Тип-Топ» Василий Евсеев, индивидуальные предприниматели Денис Требушевский и Петр Петров, а также ООО «Мегаполис». Победителем стал Петров, который формально представлял руководителя компании «Экономжилстрой» Сергея Сергеева.
Напомним, долгострой пытались продать несколько раз, однако покупателей на него не нашлось
Долгострой на ул. Копылова стал одним из первых домов в Красноярске, в котором фигурировали обманутые дольщики. Директор компании «Сибстоун» Сергей Шапочкин в 2012 году был приговорен к 9 годам 9 месяцам лишения свободы за обман дольщиков на сумму более 300 млн рублей. Застройщик в период с 2003 по 2008 годы продавал несуществующие квартиры по несколько раз. Это дело считается самым крупным мошенничеством в истории долевого строительства Красноярска.