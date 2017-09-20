Ряд районов Приморья оказался не готов к зиме

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По её словам, подготовке жилфонда к зиме отстаёт в Дальнегорском, Дальнереченском, Лесозаводском, Находкинском и Партизанском городских округах, а также в Дальнереченском, Лазовском, Михайловском, Ольгинском, Пожарском и Хасанском районах.

Пархоменко добавила, что не готовы к сезону и котельные военных городков, находящиеся в эксплуатации у энергопоставщика Минобороны. У ряда коммунальных предприятий нет лицензий.