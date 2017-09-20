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06:13 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Ряд районов Приморья оказался не готов к зиме

Подготовка к отопительному сезону в ряде муниципалитетов Приморья отстаёт от графика, заявила и.о. директора департамента ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края Елена Пархоменко.

Источник: ИТАР-ТАСС

По её словам, подготовке жилфонда к зиме отстаёт в Дальнегорском, Дальнереченском, Лесозаводском, Находкинском и Партизанском городских округах, а также в Дальнереченском, Лазовском, Михайловском, Ольгинском, Пожарском и Хасанском районах.

Пархоменко добавила, что не готовы к сезону и котельные военных городков, находящиеся в эксплуатации у энергопоставщика Минобороны. У ряда коммунальных предприятий нет лицензий.

Департамент ЖКХ заверил, что отопительный сезон во всех муниципалитетах начнётся вовремя. В разных муниципалитетах это происходит в разное время в с конца октября до начала ноября.

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