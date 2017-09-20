Фролов распорядился досрочно начать отопительный сезон в Омске
Документ подписан сегодняшним числом, 20 сентября.
Документ подписан сегодняшним числом, 20 сентября.
Сегодня, 20 сентября, исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов распорядился дать старт отопительному сезону. По нормам тепло в дома должны дать, если температура воздуха в течение 5 суток не превышает +8 градусов.
Но с прошлого года у муниципалитета осталось право самостоятельно принимать решение, вне зависимости от погоды.
По традиции первыми к теплу подключат детские садики, школы, дома для