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07:37 (мск), источник: VN.ru

Бабье лето-2017: цены на овощи и фрукты в Новосибирске

Все чаще вместо привычных арбузов и дынь на прилавках магазинов, ларьков и павильонов появляются овощи, без которых невозможно представить рацион жителей Сибири. Корреспондент VN.ru сравнил цены на рынках, в супермаркетах, у бабушек-дачниц и выяснил происхождение товара.

Цены на продукты в Новосибирске отличаются в разы: супермаркеты и продавцы на рынке завлекают покупателей низкой стоимостью, а сельские хозяйства и дачники делают упор на качество и отсутствие ГМО. Что предлагают запасти на зиму горожанам и по какой цене, узнал корреспондент VN.ru.

Как утверждают продавцы на рынке, на год семье из четырех человек необходимо четыре мешка картошки по 35 кг каждый, мешок моркови весом в 50 кг и 20 кг лука. Во сколько обойдется такой набор продуктов сейчас, в самый разгар сбора урожая?

Продавцы в овощном павильоне Центрального рынка попытались на ломаном русском объяснить свои расчеты корреспонденту VN.ru: «Дешевле брать оптом, лук так по 23 рубля, а если мешок купите — по 18 отдам. Лук хороший, из Киргизии, а картошка у нас из Омска, по 14 рублей за килограмм. Если мешок возьмете. Вот еще капуста хорошая из Верх-Тулы».

На вопрос в соседнем ларьке, почему сладкий перец такой недорогой, всего по 35 рублей за килограмм, мужчина азиатской внешности пояснил: «А это у нас акция такая! У меня просто самые выгодные цены на всем рынке. Перцы хорошие, из Бердска, помидоры с Алтая, лук из Киргизии. У меня только пекинская капуста из Пекина», — шутит продавец.

Уличные ларьки все лето пестрели фруктами, теперь в палатках настоящая овощебаза — высокими рядами выстроились огромные мешки картошки и моркови. У перекупщиков разбирают товар охотнее — и цена невелика, и доставку организуют за символические 400 рублей до подъезда, а при дополнительной оплате помогут и в погреб опустить. «Если по 14 рублей картошку брать, мешок выйдет около 300−400 рублей. Картошка из Ярково, это в Новосибирской области, очень рассыпчатая, хранится хорошо. Сорт называется — Тулеевская, наверное, в честь Амана Тулеева», — говорит продавец картошки по имени Сахиб, оформляя два мешка пасленовых пожилой паре. Одна из покупательниц, прицениваясь к товару, добавила: «В том году брали какую-то желтую картошку здесь, на рынке. Вкусная, но до весны она не сохранилась, испортилась».

В другой палатке продают мешки с огромной морковью. Задав вопрос, почему корнеплод такой неестественно большой, получили ответ: «Это сорт такой — Нантская, Форте. Не китайская — все из Тогучина привезено. Мешок 50 кг будет стоить 900 рублей. Лук тоже по 18, все наше, без химии, берите!» — заверила корреспондента продавщица.

Конкуренцию иностранным торговцам и деревенским перекупщикам составляют как крупные хозяйства области, так и мелкие бизнесмены — дачники-пенсионеры. У павильона с надписью «Приобское — Сибирские овощи» — большая очередь. И неудивительно: ценники известного сельскохозяйственного комплекса Новосибирской области весьма конкурентоспособны. Лук, свеклу и морковь здесь предлагают по 14 рублей, капусту оценили в 12 рублей за килограмм, а кабачки — в 10 руб. Для сравнения, предприимчивые бабушки предлагают купить домашний кабачок «прямо с грядки» в 10 раз дороже — у пенсионерок продолговатый овощ стоит 100 рублей за кило. Цены на натуральные дачные продукты выше в разы. Например, килограмм картошки, выращенной бабушками, обойдется в 50−70 рублей, небольшая свекла в 20 рублей за штуку, а килограммовый пакетик моркови — в сотню. «Такая морковка хорошая, сочная, спелая, ребятишкам сок морковный сделаете — это очень полезно, не то, что продают на рынке», — уверяет пенсионерка. Репчатый лук у дачниц дороже почти в 6 раз, чем у продавцов в овощных ларьках — килограмм домашнего лучка будет стоить новосибирцам 100 рублей. А цены на чеснок с дачного огорода вообще «кусаются» — головка домашнего чеснока в зависимости от размера варьируется от 30 до 50 рублей. Сами пенсионерки комментируют высокие цены так: «Вы китайский чеснок пробовали? Он даже не острый и мягкий весь. Что это за чеснок, который чистится одним движением? Сразу видно, что добавляют в него всякую гадость. У меня домашнее все, свое, гораздо вкуснее».

Несмотря на более высокие цены, находятся и любители полезных овощей: «Я ребенку овощи покупаю в основном у бабушек. У нас дачи нет, а травить ребенка непонятно чем не хочется», — рассказала VN.ru одна из покупательниц, которая приобрела килограмм помидоров за 150 рублей.

Не отстают от сезонных продаж и супермаркеты. В сети гипермаркетов «Гигант» лук по акции можно приобрести по 11 рублей 90 копеек. «Лента» предлагает отдать за 119,9 рублей целый килограмм чеснока и купить 5-килограммовую сетку картофеля за 65,90. Поставщики гипермаркетов неизвестны, но, согласно информации с официального сайта компаний, вся продукция «имеет надлежащие сертификаты качества и прошла контроль», чего не скажешь о товарах на рынках и в ларьках.

Напомним, что из республик Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан с начала лета было задержано 7 711,8 тонн карантинной продукции, запрещенной к ввозу в РФ. В числе овощей и фруктов, не прошедших фитосанитарный контроль — острые и сладкие перцы, морковь и репчатый лук. Овощи, оказавшиеся «вне закона», вернули обратно на родину.

И все же палатки с овощами завалены небезопасным товаром из ближнего зарубежья. Хоть доверчивых покупателей и уверяют в российском происхождении корнеплодов, проверить слова иноземных продавцов у новосибирцев просто нет возможности.

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