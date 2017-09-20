Пять новых машин «скорой помощи» презентовали в Челябинске

Источник: Аргументы и факты

Автопарк «скорой помощи» в Челябинске пополнили пять полностью укомплектованных автомобилей, ключи от новых машин медикам вручили 19 сентября, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

На покупку «скорых» бюджет города потратил 12 миллионов рублей. Как отметил старший врач подстанции Центрального района, врач-реаниматолог скорой медицинской помощи Павел Лаврентьев, в машинах есть всё, что нужно для работы: удобные носилки, аппарат для дефибрилляции, аппарат для ИВЛ, спинальный щит с жесткой фиксацией шейного отдела позвоночника.

«Всего на Станции скорой помощи 109 машин, 49 из них практически выработали свой ресурс, ведь они работают постоянно. В идеале хотелось бы в следующем году обновить еще 20 карет “скорой помощи”, а затем ежегодно менять по 5−7 автомобилей», — рассказала начальник Управления здравоохранения челябинской администрации Наталья Горлова.

Источник: Аргументы и факты