Пять новых машин «скорой помощи» презентовали в Челябинске
По покупку полностью укомплектованных автомобилей потратили 12 миллионов рублей.
По покупку полностью укомплектованных автомобилей потратили 12 миллионов рублей.
Автопарк «скорой помощи» в Челябинске пополнили пять полностью укомплектованных автомобилей, ключи от новых машин медикам вручили 19 сентября, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
На покупку «скорых» бюджет города потратил 12 миллионов рублей. Как отметил старший врач подстанции Центрального района,
«Всего на Станции скорой помощи 109 машин, 49 из них практически выработали свой ресурс, ведь они работают постоянно. В идеале хотелось бы в следующем году обновить еще 20 карет “скорой помощи”, а затем ежегодно менять по 5−7 автомобилей», — рассказала начальник Управления здравоохранения челябинской администрации Наталья Горлова.
Добавим, что региональное министерство здравоохранения заключило контракт на покупку ещё 55 «скорых», из них 23 машины передадут Челябинску.