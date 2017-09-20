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07:13 (мск), источник: СуперОмск

В новом очаге свиной чумы под Омском сожгли 700 свиней

Региональный Россельхознадзор сообщил об отчуждении животных в Шербакульском районе Омской области.

В связи с регистрацией нового очага чумы свиней, в Шербакуле было отчуждено 682 головы свиней — специалисты сожгли их трупы, сообщили в ведомстве. Места содержания животных были продезинфицированы.

С 17 сентября на территории района введен карантин по АЧС.

Как ранее сообщал «СуперОмск» со ссылкой на пресс-службу ведомства, вирус был определен в пробах крови и патологического материала от домашних свиней из личного подсобного хозяйства местного фермера в прошлую пятницу, 15 сентября.

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