В новом очаге свиной чумы под Омском сожгли 700 свиней

В связи с регистрацией нового очага чумы свиней, в Шербакуле было отчуждено 682 головы свиней — специалисты сожгли их трупы, сообщили в ведомстве. Места содержания животных были продезинфицированы.

С 17 сентября на территории района введен карантин по АЧС.