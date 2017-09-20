В новом очаге свиной чумы под Омском сожгли 700 свиней
Региональный Россельхознадзор сообщил об отчуждении животных в Шербакульском районе Омской области.
Региональный Россельхознадзор сообщил об отчуждении животных в Шербакульском районе Омской области.
В связи с регистрацией нового очага чумы свиней, в Шербакуле было отчуждено 682 головы свиней — специалисты сожгли их трупы, сообщили в ведомстве. Места содержания животных были продезинфицированы.
С 17 сентября на территории района введен карантин по АЧС.
Как ранее сообщал «СуперОмск» со ссылкой на