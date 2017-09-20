В Башкирии утверждена «дорожная карта» по утилизации отходов

«Республика готова к переходу на новые отношения в сфере утилизации твердых коммунальных отходов, — сообщил министр природопользования и экологии РБ Илдар Хадыев. — В последние два-три года предпринимательское сообщество активно включается в этот экологический аспект: есть около 11 проектов сортировальных комплексов».

Принятая «дорожная карта» — индикатор в целом для всей страны готовности региона осуществить намеченные преобразования, начиная с 1 января 2019 года. До этого необходимо принять в общей сложности девять нормативно-правовых документов, регламентирующих все сопутствующие вопросы утилизации и переработки твердых коммунальных отходов (ТКО).

Сегодня основная проблема в том, что большая часть бытового мусора не попадает на санкционированные полигоны. Ежегодно выявляется более двух тысяч стихийных свалок. Новые правила в области ТКО позволят навести порядок, и будут способствовать извлечению полезных компонентов из бытового мусора и его перерабатке, чем и займутся вновь создаваемые специализированные организации.