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08:00 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии утверждена «дорожная карта» по утилизации отходов

УФА, 20 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкирии принята «дорожная карта» по утилизации отходов. Программа была утверждена на заседании Президиума регионального правительства под руководством премьер-министра Рустэма Марданова.

«Республика готова к переходу на новые отношения в сфере утилизации твердых коммунальных отходов, — сообщил министр природопользования и экологии РБ Илдар Хадыев. — В последние два-три года предпринимательское сообщество активно включается в этот экологический аспект: есть около 11 проектов сортировальных комплексов».

Принятая «дорожная карта» — индикатор в целом для всей страны готовности региона осуществить намеченные преобразования, начиная с 1 января 2019 года. До этого необходимо принять в общей сложности девять нормативно-правовых документов, регламентирующих все сопутствующие вопросы утилизации и переработки твердых коммунальных отходов (ТКО).

Сегодня основная проблема в том, что большая часть бытового мусора не попадает на санкционированные полигоны. Ежегодно выявляется более двух тысяч стихийных свалок. Новые правила в области ТКО позволят навести порядок, и будут способствовать извлечению полезных компонентов из бытового мусора и его перерабатке, чем и займутся вновь создаваемые специализированные организации.

Как отметил министр природопользования и экологии РБ Илдар Хадыев, процент извлечения полезных компонентов с нынешних 3−5% может вырасти до 50% от общей массы ТКО. В целом это будет способствовать улучшению экологической обстановки вокруг населенных пунктов.

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