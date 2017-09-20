Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Три государства потребовали отстранить Россию от Олимпиады
Скончался Виктор Кременюк
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Как отдыхать будем? Время изучить график праздников и выходных на 2018 год
США пророчат дефолт: "убийца" доллара уже идет по миру - СМИ
СМИ: почему США отказались отвоевать Крым Украине
5 самых крутых машин автосалона во Франкфурте
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
Кети Топурия подтвердила развод и снялась топлес – СМИ
"Забыла купальник": Кабаева из Дома-2 у бассейна
46-летняя Орбакайте затмила всех на «Новой Волне» (фото)
Новый бьюти-тренд: макияж для глаз в виде крыльев бабочки
СМИ: 52-летняя Маша Распутина пожаловалась на мужа-тирана
Ксения Собчак оскорбила Урганта из-за его шуток
Силовики обнаружили источник «телефонных атак» на Россию
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Фоторепортажи
8В Индии простились с Ганешей
10В Мексике произошло мощное землетрясение
07:11 (мск), источник: Baikal-info.ru

Больше жилья построили в Иркутской области, чем годом ранее

Ввод жилья в Иркутской области с начала 2017 года составил 144,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Источник: Reuters

Общий объём ввода жилья в Иркутской области с января по август 2017 года составил 528 тыс. кв. м., что на 44,8% больше, чем за январь-август предыдущего года. Об этом 19 сентября 2017 года сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на Иркутскстат. Строительные организации ввели 366 тыс. кв. м жилья, индивидуальные застройщики-162 тыс. кв. м.

За восемь месяцев объём ввода жилья экономического класса составил 199 тыс. кв. м (38% от общего объёма ввода). Наибольший объём ввода жилья — 419 тыс. кв. м. — приходится на Иркутск и Иркутский район.

Как отметил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Андрей Макаров, увеличение объема ввода жилья связано и с завершением строительства мкр-на Березового в Марковском муниципальном образовании, а также с ростом объёма ввода индивидуального жилищного строительства по сравнению с предыдущим годом на 10%.

По сравнению с августом 2016 года объём ввода увеличился в Саянске, Свирске, Усолье-Сибирском, Усть-Илимске, Черемхово и в 17 районах Иркутской области.

Напомним, всего в Иркутской области в 2017 году планируется ввести не менее 900 тыс. кв. м нового жилья.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Лавров рассказал, как прошла встреча с Тиллерсоном
СМИ: Банк России готовится к санации Бинбанка
Делегация РФ покинула зал ГА ООН перед речью президента Литвы
Число жертв землетрясения в Мексике превысило 200 человек
Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон снова собрался в Москву
Президент Венесуэлы сравнил Трампа с Гитлером
Спорт
«Локомотив» готовится отстоять Кубок России Клубы РФПЛ вступают в борьбу за второй по значимости национальный футбольный трофей
Авто
Цена «Лады» дошла до 848 тысяч рублей C 19 сентября во всех салонах официальных дилеров Lada открывается приём заказов на универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Новую Лару Крофт высмеяли за «вытянутую как у жирафа» шею Фанаты героини высмеяли постеры новой экранизации с Алисией Викандер в главной роли
Недвижимость
На рынке жилья ожидается настоящий бум в 2018 году
Чиновникам упростят доступ в квартиры россиян
Назван размер семейного дохода для «комфортной» ипотеки
Две комнаты из одной: проект квартиры на 38 квадратах
Леди
Как выглядеть на миллион в дешёвом платье: 14 вариантов от звёзд Знаменитости часто выбирают масс-маркет для мероприятий. Чтобы выглядеть как Ирина Шейк, Кейт Миддлтон или Эмили Ратаковски не нужно тратить огромную сумму на гардероб.
Дети
5-летний сын Эвелины Бледанс сменил имидж У маленького Семена теперь новая прическа.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь