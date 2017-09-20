Больше жилья построили в Иркутской области, чем годом ранее
Ввод жилья в Иркутской области с начала 2017 года составил 144,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ввод жилья в Иркутской области с начала 2017 года составил 144,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Общий объём ввода жилья в Иркутской области с января по август 2017 года составил 528 тыс. кв. м., что на 44,8% больше, чем за
За восемь месяцев объём ввода жилья экономического класса составил 199 тыс. кв. м (38% от общего объёма ввода). Наибольший объём ввода жилья — 419 тыс. кв. м. — приходится на Иркутск и Иркутский район.
Как отметил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Андрей Макаров, увеличение объема ввода жилья связано и с завершением строительства
По сравнению с августом 2016 года объём ввода увеличился в Саянске, Свирске,
Напомним, всего в Иркутской области в 2017 году планируется ввести не менее 900 тыс. кв. м нового жилья.