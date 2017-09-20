Больше жилья построили в Иркутской области, чем годом ранее

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Общий объём ввода жилья в Иркутской области с января по август 2017 года составил 528 тыс. кв. м., что на 44,8% больше, чем за январь-август предыдущего года. Об этом 19 сентября 2017 года сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на Иркутскстат. Строительные организации ввели 366 тыс. кв. м жилья, индивидуальные застройщики-162 тыс. кв. м.

За восемь месяцев объём ввода жилья экономического класса составил 199 тыс. кв. м (38% от общего объёма ввода). Наибольший объём ввода жилья — 419 тыс. кв. м. — приходится на Иркутск и Иркутский район.

Как отметил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Андрей Макаров, увеличение объема ввода жилья связано и с завершением строительства мкр-на Березового в Марковском муниципальном образовании, а также с ростом объёма ввода индивидуального жилищного строительства по сравнению с предыдущим годом на 10%.

По сравнению с августом 2016 года объём ввода увеличился в Саянске, Свирске, Усолье-Сибирском, Усть-Илимске, Черемхово и в 17 районах Иркутской области.