Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нагиев прокомментировал информацию о своем уходе в декрет
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
На Урале памятник бросающим детей отцам уничтожили через сутки
Озеро разговаривает с рыбаком: видео набирает популярность
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Немецкий выбор: что будет, если старая сила одержит новую победу Германия выбирает новый парламент, а вместе с ним и канцлера
Программу «Жди меня» закрыли
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
Кети Топурия подтвердила развод и снялась топлес – СМИ
"Забыла купальник": Кабаева из Дома-2 у бассейна
Как выглядят мужья plus-size моделей
Свадьба армянского миллиардера удивила Москву (фото)
Лавров не дал Украине устроить провокацию – СМИ
Ольга Ковитиди: Порошенко «получил удар в бороду»
Силовики обнаружили источник «телефонных атак» на Россию
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Фоторепортажи
10Apple показала новые iPhone
10В Мексике произошло мощное землетрясение
08:01 (мск), источник: СуперОмск

«Новапорт» готов построить новый омский аэропорт за 4 года

Глава холдинга «Новапорт» Роман Троценко назвал сроки строительства нового омского аэропорта в Федоровке.

По словам главы холдинга «Новапорт» Романа Троценко, новый омский аэропорт в Федоровке может быть построен за 4 года. Инвестор считает строительство нового аэропорта в Омске задачей сложной, но решаемой. При этом построенные ранее объекты в Федоровке будут снесены.

«Мы со своей стороны сейчас ведем предпроектную работу по этому аэропорту. Мы готовы браться за Федоровку, и если все пойдет по нашему плану, то через 4 года с настоящего момента Омск будет иметь новый аэропорт в Федоровке. К сожалению, старый недостроенный термин придется снести, он опасный для пребывания и в нем нет никакой ценности или смысла. Поэтому мы считаем, что Омск — это тот случай, когда проблема тяжелая, но ее можно решить», — приводит слова Троценко otr-online.ru.

Как ранее сообщал «СуперОмск», одним из вариантов достройки строительства «Омск — Федоровки» является передача в управление «Новапорту» действующего омского аэропорта. Сейчас холдинг управляет 13 аэропортами по всей России. В новый омский аэропорт компания готова вложить 11 млрд рублей. В правительстве Омской области подчеркивают, что до подписания инвестиционного соглашения говорить о конкретных перспективах «Федоровки» рано. Также предстоит решить вопрос об передаче взлетно-посадочной полосы в строящемся аэропорте из областной в федеральную собственность.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Мексике из-за землетрясения остались без жилья дипломаты РФ
СМИ: Банк России готовится к санации Бинбанка
Делегация РФ покинула зал ГА ООН перед речью президента Литвы
Лавров рассказал о встрече с Тиллерсоном
Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон снова собрался в Москву
Мадуро назвал Трампа «новым Гитлером»
Спорт
«Локомотив» готовится отстоять Кубок России Клубы РФПЛ вступают в борьбу за второй по значимости национальный футбольный трофей
Авто
Цена «Лады» дошла до 848 тысяч рублей C 19 сентября во всех салонах официальных дилеров Lada открывается приём заказов на универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Новую Лару Крофт высмеяли за «вытянутую как у жирафа» шею Фанаты героини высмеяли постеры новой экранизации с Алисией Викандер в главной роли
Недвижимость
Главу Кадастровой палаты Ленобласти задержали за взятку
На рынке жилья ожидается настоящий бум в 2018 году
Совмещенный санузел: за и против
Власти сообщили о «максимальной доступности» жилья
Леди
Как должно выглядеть пальто мечты в этом сезоне (фото) Девять предметов гардероба, которые актуальны это осенью и зимой. Как сделать правильный выбор подскажет стилист Олеся Орлова.
Дети
5-летний сын Эвелины Бледанс сменил имидж У маленького Семена теперь новая прическа.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь