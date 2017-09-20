«Новапорт» готов построить новый омский аэропорт за 4 года

По словам главы холдинга «Новапорт» Романа Троценко, новый омский аэропорт в Федоровке может быть построен за 4 года. Инвестор считает строительство нового аэропорта в Омске задачей сложной, но решаемой. При этом построенные ранее объекты в Федоровке будут снесены.

«Мы со своей стороны сейчас ведем предпроектную работу по этому аэропорту. Мы готовы браться за Федоровку, и если все пойдет по нашему плану, то через 4 года с настоящего момента Омск будет иметь новый аэропорт в Федоровке. К сожалению, старый недостроенный термин придется снести, он опасный для пребывания и в нем нет никакой ценности или смысла. Поэтому мы считаем, что Омск — это тот случай, когда проблема тяжелая, но ее можно решить», — приводит слова Троценко otr-online. ru.