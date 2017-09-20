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08:20 (мск), источник: Коммерсантъ

«ЛУКОЙЛ-Пермь» приобрел три нефтегазовых участка в Пермском крае

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» получило право пользования недрами Уинского, Саварского и Шистеровского углеводородных участков в Пермском крае, предложив за соответствующие лицензии в общей сложности 251,6 млн руб., сообщается на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов.

В частности, стартовая цена Уинского участка составляла 24,6 млн руб., Шистеровского — 29,96 млн руб. ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» стало победителем аукционов, сделав один шаг в ходе торгов и предложив за участки 26,52 млн руб. и 32,96 млн руб. соответственно.

За право пользования недрами Саварского участка ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» заплатило 192,1 млн руб. при стартовой цена 71,15 млн руб. В ходе торгов было сделано 17 шагов.

На право пользования недрами всех трех участков претендовало также АО «Российская инновационная топливно-энергетическая компания» («РИТЭК», также является «дочкой» «ЛУКОЙЛа»). Кроме того, на аукцион по Шистеровскому участку заявлялось ООО «Дальпромсинтез», по Саварскому — ПАО «Оренбургнефть» и ПАО «Башнефть».

Договоры по Уинскому и Саварскому участкам заключаются на 20 лет, по Шистеровскому — на 25.

Запасы нефти по категории С1 на Уинском участке составляют 290/115 тыс. тонн (геологические/извлекаемые). Площадь участка — 4,55 кв. км. В пределах участка недр расположено Уинское нефтяное месторождение, открытое в 1966 году.

В пределах Шистеровского участка находятся три нефтяных месторождения: Талмазовское, Шистеровское, Астанинское. Запасы нефти по С1 на всех трех месторождениях составляют 885/226 тыс. тонн. Ресурсы нефти по D1 оцениваются в 800 тыс. тонн, ресурсы газа по D1 — 0,3 млрд кубометров. Площадь участка — 162,2 кв. км.

Учтенные Госбалансом запасы Саварского месторождения составляют 1180/337 тыс. тонн нефти по категории С1 и 36/11 млн кубометров растворенного в нефти газа. Площадь участка — 48,9 кв. км. В пределах участка недр расположено открытое в 1997 году Саварское нефтяное месторождение.

«Интерфакс»

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