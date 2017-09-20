Рухнувший в Минусинске мост реконструируют за 33 млн рублей

Реконструкция рухнувшего моста через Енисей в Минусинске обойдется в 33 млн рублей. Такая информация появилась на сайте госзакупок .

Напомним, мост, соединяющий ул. Тимирязева и Кызыльскую в Минусинске, рухнул в марте 2016 года во время проведения капитального ремонта. Подрядчик, допустил перегрузку конструкции: на мосту одновременно работали крановая установка и КамАЗ. В результате обрушения пострадали шесть человек. В отношении директора подрядной организации было заведено уголовное дело.