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08:07 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Рухнувший в Минусинске мост реконструируют за 33 млн рублей

Работы должны начаться 20 сентября.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Реконструкция рухнувшего моста через Енисей в Минусинске обойдется в 33 млн рублей. Такая информация появилась на сайте госзакупок.

Работы должны начаться 20 сентября. Заказчиком выступает ГПКК «ДРСУ-10», закупка осуществляется у единственного поставщика — ООО «Мостремстрой».

Напомним, мост, соединяющий ул. Тимирязева и Кызыльскую в Минусинске, рухнул в марте 2016 года во время проведения капитального ремонта. Подрядчик, допустил перегрузку конструкции: на мосту одновременно работали крановая установка и КамАЗ. В результате обрушения пострадали шесть человек. В отношении директора подрядной организации было заведено уголовное дело.

Ремонт моста нужно провести за 348 календарных дней с момента заключения договора. Ранее рядом с разрушенной переправой в Минусинске силами военных был возведен временный мост.

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