Автобусное сообщение запустят между Казахстаном и Узбекистаном
Первые маршруты между двумя странами будут открыты до конца текущего года.
Первые маршруты между двумя странами будут открыты до конца текущего года.
Ратификацию соответствующего законопроекта «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о международном автомобильном сообщении от 20 марта 2006 года» одобрили депутаты на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент Zakon.kz. «В настоящее между Казахстаном и Узбекистаном отсутствуют автобусные сообщения по перевозке пассажиров, что в свою очередь приводит к неудобствам при переходе границы», — сказал министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, представляя документ.
По его словам, Протоколом устанавливаются правовые нормы для осуществления регулярных, нерегулярных и транзитных перевозок пассажиров автомобильным транспортом.
«Протокол придаст позитивный импульс дальнейшему развитию
Как уточнил глава ведомства, каждому перевозчику будет предоставляться право работать на одном маршруте пять лет.
«При организации международных автобусных перевозок две стороны определяют на конкретный маршрут перевозчиков, паритетно с узбекской и с казахской стороны. Таких маршрутов может быть десятки в течение дня, суток. Например, по графику автобусы могут отправляться каждый час. И таких перевозчиков с каждой стороны может быть и по пять и по десять, в зависимости от необходимости. Но каждому перевозчику предоставляется право работать на одном маршруте пять лет», — уточнил Ж. Касымбек.
Министр указал, что это делается для того, чтобы перевозчик имел гарантированные условия, позволяющие ему кредитоваться, покупать новую технику и знать, что завтра он не потеряет этот маршрут, потому что у него имеется контракт на пять лет.
«Банки эти договора рассматривают как дополнительную гарантию. А так, с Россией у нас работают 45 различных перевозчиков. Мы думаем, что по направлению Узбекистан будет порядка десятка, если не больше, перевозчиков с каждой стороны», — заключил он.
Ксения Давыдова, Астана.