Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
Удивительные факты о сексе из мира животных
Михаил Лабковский: «Не мучайте ребенка садом»
Озеро разговаривает с рыбаком: видео набирает популярность
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Человек, который предотвратил ядерную войнуИстория Станислава Петрова — одного из главных героев холодной войны
Программу «Жди меня» закрыли
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли
5 самых крутых машин автосалона во Франкфурте
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
Кети Топурия подтвердила развод и снялась топлес – СМИ
"Забыла купальник": Кабаева из Дома-2 у бассейна
46-летняя Орбакайте затмила всех на «Новой Волне» (фото)
Новый бьюти-тренд: макияж для глаз в виде крыльев бабочки
Лавров не дал Украине устроить провокацию – СМИ
Ольга Ковитиди: Порошенко «получил удар в бороду»
Силовики обнаружили источник «телефонных атак» на Россию
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Фоторепортажи
8Салют водородной бомбе
8Котопоезд из Японии
08:17 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморские власти не дадут замерзнуть «Радужному»

На заседании комитета Законодательного Собрания Приморского края по экономической политике и собственности обсудили проблемы жильцов микрорайона «Радужный», сообщает ИА «Deita. ru».

Источник: ДЕЙТА

Образцово-показательный микрорайон «Радужный» Уссурийского городского округа строился в рамках программы «Жильё для российской семьи». Чистый воздух, относительно недорогие квадратные метры и полная газификация — вот чем привлекали в свое время будущих жильцов. И если с первыми двумя параметрами все хорошо и сейчас, то магистральный природный газ в «Радужный» пока так и не пришел.

Прошлой зимой управляющая компания «Радуга», приобретя сжиженный газ у поставщиков, отапливала дома себе в убыток. Выставляя жильцам квитанции по 47 рублей за кубометр, коммунальщики надеялись на договоренности, по которым власти компенсируют ту же сумму «управляшке». Но этого не произошло, денег в «Радуге» не дождались, и к началу предстоящего отопительного сезона здесь просто нет денег для закупки газа. Более того, за нарушение антимонопольного законодательства, которое выразилось в форме самовольного изменения тарифа (пусть и в сторону снижения), по представлению прокуратуры в феврале 2017 года «Радуга» была оштрафована на 80 тысяч рублей, а ее руководитель — еще на 25 тысяч рублей.

По словам вице-губернатора Приморского края Александра Юрова, природный газ в «Радужный» придет, но только к следующему отопительному сезону, к 1 октября 2018 года. А что делать жильцам сейчас? Платить управляющей компании полную стоимость в 103 рубля за кубометр газа? В месяц только за отопление придется выложить от 10 до 15 тысяч рублей!

Как сообщил Александр Юров, администрация Приморья может и готова компенсировать большую часть расходов за услуги по отоплению в виде субсидии. Но для этого необходимо выполнить некоторые условия.

Во-первых, управляющая компания «Радуга» должна получить статус теплоснабжающей организации. А для этого, во-вторых, жильцам нужно передать свои газовые котлы, установленные в квартирах, под ее управление. Согласны с этим далеко не все. Как рассказала генеральный директор УК «Радуга» Татьяна Данильченко, ранее к договоренностям со всеми жильцами прийти не удалось.

Председатель комитета Законодательного Собрания Приморского края по экономической политике и собственности Александр Костенко подчеркнул, что необходимо найти оптимальный компромиссный вариант решения проблемы.

В ходе дискуссии, все заинтересованные стороны согласились провести встречу в «Радужном» с участием жителей, представителей органов власти и управляющей компании. Депутаты приняли информацию к сведению и оставят ситуацию на контроле.

Дмитрий Санников.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Думы новых созывов приступают к работе в Приморье
В Мексике из-за землетрясения остались без жилья дипломаты РФ
СМИ: Банк России готовится к санации Бинбанка
Делегация РФ покинула зал ГА ООН перед речью президента Литвы
Лавров рассказал о встрече с Тиллерсоном
Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон снова собрался в Москву
Мадуро назвал Трампа «новым Гитлером»
Спорт
«Локомотив» готовится отстоять Кубок России Клубы РФПЛ вступают в борьбу за второй по значимости национальный футбольный трофей
Авто
Цена «Лады» дошла до 848 тысяч рублей C 19 сентября во всех салонах официальных дилеров Lada открывается приём заказов на универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Новую Лару Крофт высмеяли за «вытянутую как у жирафа» шею Фанаты героини высмеяли постеры новой экранизации с Алисией Викандер в главной роли
Недвижимость
На рынке жилья ожидается настоящий бум в 2018 году
Две комнаты из одной: проект квартиры на 38 квадратах
Главу Кадастровой палаты Ленобласти задержали за взятку
Чиновникам упростят доступ в квартиры россиян
Леди
Как должно выглядеть пальто мечты в этом сезоне (фото) Девять предметов гардероба, которые актуальны это осенью и зимой. Как сделать правильный выбор подскажет стилист Олеся Орлова.
Дети
5-летний сын Эвелины Бледанс сменил имидж У маленького Семена теперь новая прическа.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь