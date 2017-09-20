Приморские власти не дадут замерзнуть «Радужному»
На заседании комитета Законодательного Собрания Приморского края по экономической политике и собственности обсудили проблемы жильцов микрорайона «Радужный», сообщает ИА «Deita. ru».
На заседании комитета Законодательного Собрания Приморского края по экономической политике и собственности обсудили проблемы жильцов микрорайона «Радужный», сообщает ИА «Deita. ru».
Прошлой зимой управляющая компания «Радуга», приобретя сжиженный газ у поставщиков, отапливала дома себе в убыток. Выставляя жильцам квитанции по 47 рублей за кубометр, коммунальщики надеялись на договоренности, по которым власти компенсируют ту же сумму «управляшке». Но этого не произошло, денег в «Радуге» не дождались, и к началу предстоящего отопительного сезона здесь просто нет денег для закупки газа. Более того, за нарушение антимонопольного законодательства, которое выразилось в форме самовольного изменения тарифа (пусть и в сторону снижения), по представлению прокуратуры в феврале 2017 года «Радуга» была оштрафована на 80 тысяч рублей, а ее руководитель — еще на 25 тысяч рублей.
По словам
Как сообщил Александр Юров, администрация Приморья может и готова компенсировать большую часть расходов за услуги по отоплению в виде субсидии. Но для этого необходимо выполнить некоторые условия.
Председатель комитета Законодательного Собрания Приморского края по экономической политике и собственности Александр Костенко подчеркнул, что необходимо найти оптимальный компромиссный вариант решения проблемы.
В ходе дискуссии, все заинтересованные стороны согласились провести встречу в «Радужном» с участием жителей, представителей органов власти и управляющей компании. Депутаты приняли информацию к сведению и оставят ситуацию на контроле.
Дмитрий Санников.