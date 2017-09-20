Приморские власти не дадут замерзнуть «Радужному»

Источник: ДЕЙТА

Образцово-показательный микрорайон «Радужный» Уссурийского городского округа строился в рамках программы «Жильё для российской семьи». Чистый воздух, относительно недорогие квадратные метры и полная газификация — вот чем привлекали в свое время будущих жильцов. И если с первыми двумя параметрами все хорошо и сейчас, то магистральный природный газ в «Радужный» пока так и не пришел.

Прошлой зимой управляющая компания «Радуга», приобретя сжиженный газ у поставщиков, отапливала дома себе в убыток. Выставляя жильцам квитанции по 47 рублей за кубометр, коммунальщики надеялись на договоренности, по которым власти компенсируют ту же сумму «управляшке». Но этого не произошло, денег в «Радуге» не дождались, и к началу предстоящего отопительного сезона здесь просто нет денег для закупки газа. Более того, за нарушение антимонопольного законодательства, которое выразилось в форме самовольного изменения тарифа (пусть и в сторону снижения), по представлению прокуратуры в феврале 2017 года «Радуга» была оштрафована на 80 тысяч рублей, а ее руководитель — еще на 25 тысяч рублей.

По словам вице-губернатора Приморского края Александра Юрова, природный газ в «Радужный» придет, но только к следующему отопительному сезону, к 1 октября 2018 года. А что делать жильцам сейчас? Платить управляющей компании полную стоимость в 103 рубля за кубометр газа? В месяц только за отопление придется выложить от 10 до 15 тысяч рублей!

Как сообщил Александр Юров, администрация Приморья может и готова компенсировать большую часть расходов за услуги по отоплению в виде субсидии. Но для этого необходимо выполнить некоторые условия.

Во-первых, управляющая компания «Радуга» должна получить статус теплоснабжающей организации. А для этого, во-вторых, жильцам нужно передать свои газовые котлы, установленные в квартирах, под ее управление. Согласны с этим далеко не все. Как рассказала генеральный директор УК «Радуга» Татьяна Данильченко, ранее к договоренностям со всеми жильцами прийти не удалось.

Председатель комитета Законодательного Собрания Приморского края по экономической политике и собственности Александр Костенко подчеркнул, что необходимо найти оптимальный компромиссный вариант решения проблемы.

В ходе дискуссии, все заинтересованные стороны согласились провести встречу в «Радужном» с участием жителей, представителей органов власти и управляющей компании. Депутаты приняли информацию к сведению и оставят ситуацию на контроле.