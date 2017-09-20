Началось строительство Южного выезда из Аксая

Как рассказали в администрации города, часть ее будет реконструирована, а часть — построена с нуля. Работы планируется завершить к лету будущего года.

Трасса будет проходить по улице Гулаева (от пересечения с Толпинского, в направлении Кобякова городища) до транспортной развязки на 1061-м км федеральной трассы М-4 «Дон». Дорога будет иметь высокую пропускную способность. Сейчас рабочие завершают работы по защите и переносу коммуникаций, переустройству линий электроснабжения и электроосвещения.