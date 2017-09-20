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11:09 (мск), источник: Деловое сообщество

Началось строительство Южного выезда из Аксая

В Ростовской области начались работы по строительству Южного выезда из Аксая, длина дороги составит 1144 м.

Как рассказали в администрации города, часть ее будет реконструирована, а часть — построена с нуля. Работы планируется завершить к лету будущего года.

Трасса будет проходить по улице Гулаева (от пересечения с Толпинского, в направлении Кобякова городища) до транспортной развязки на 1061-м км федеральной трассы М-4 «Дон». Дорога будет иметь высокую пропускную способность. Сейчас рабочие завершают работы по защите и переносу коммуникаций, переустройству линий электроснабжения и электроосвещения.

Напомним, что сейчас проходит государственную экспертизу разработанный проект Северного выезда из Аксая.

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