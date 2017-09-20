Строителям «Казачьей горы» в Хабаровске вновь поможет правительство

Источник: Восток Медиа

Государственную гарантию от правительства Хабаровского края для получения кредита получит компания «СамСтрой». Деньги застройщику нужны, чтобы, наконец, сдать в эксплуатацию дом на улице Тихоокеанской. Депутаты краевой Законодательной Думы на внеочередном заседании постоянного комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию приняли решение в первом чтении принять изменения в закон «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», чтобы предоставить гарантию застройщику и защитить права дольщиков.

Дома на «Казачьей горе» должны были сдать ещё в дома в 2015 году, однако у застройщика возникли проблемы. Руководство организации называло возникшие трудности временными и рассчитывало получить под государственные гарантии 100 миллионов рублей. Краевое правительство помогло строителям.

«В прошлом году мы принимали решение о предоставлении гарантий в размере 100 миллионов рублей. Застройщик выбрал 33 миллиона, нужно ещё 66 миллионов, но срок гарантии кончился», — отметил первый заместитель министра финансов Хабаровского края Валентин Костюшин.

По данным краевого министерства строительства, «СамСтрой» планирует сдать дом в эксплуатацию в 2018 году. В этом на объекте проведут отделочные работы и утеплят фасад, весной следующего года останется лишь завершить благоустройство и сдать. Возвращать деньги банку компания намерена после продажи квартир и после того, как дольщики внесут оставшиеся суммы.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что дольщики «Казачьей горы», которые ждут свои квартиры уже около девяти лет, весной этого года вышли на пикет. С ними встретился руководитель «СамСтроя», который пообещал выполнить все работы к лету 2017 года. Проблемный дом при этом пришлось переоценивать, так как застройщик пытался взять кредит на завершение работ. Банковская организация, в свою очередь, потребовала гарантий от правительства Хабаровского края.