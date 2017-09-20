Строителям «Казачьей горы» в Хабаровске вновь поможет правительство
Компании «СамСтрой» дадут госгарантию для получения кредита.
Компании «СамСтрой» дадут госгарантию для получения кредита.
Государственную гарантию от правительства Хабаровского края для получения кредита получит компания «СамСтрой». Деньги застройщику нужны, чтобы, наконец, сдать в эксплуатацию дом на улице Тихоокеанской. Депутаты краевой Законодательной Думы на внеочередном заседании постоянного комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию приняли решение в первом чтении принять изменения в закон «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», чтобы предоставить гарантию застройщику и защитить права дольщиков.
Дома на «Казачьей горе» должны были сдать ещё в дома в 2015 году, однако у застройщика возникли проблемы. Руководство организации называло возникшие трудности временными и рассчитывало получить под государственные гарантии 100 миллионов рублей. Краевое правительство помогло строителям.
«В прошлом году мы принимали решение о предоставлении гарантий в размере 100 миллионов рублей. Застройщик выбрал 33 миллиона, нужно ещё 66 миллионов, но срок гарантии кончился», — отметил первый заместитель министра финансов Хабаровского края Валентин Костюшин.
По данным краевого министерства строительства, «СамСтрой» планирует сдать дом в эксплуатацию в 2018 году. В этом на объекте проведут отделочные работы и утеплят фасад, весной следующего года останется лишь завершить благоустройство и сдать. Возвращать деньги банку компания намерена после продажи квартир и после того, как дольщики внесут оставшиеся суммы.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что дольщики «Казачьей горы», которые ждут свои квартиры уже около девяти лет, весной этого года вышли на пикет. С ними встретился руководитель «СамСтроя», который пообещал выполнить все работы к лету 2017 года. Проблемный дом при этом пришлось переоценивать, так как застройщик пытался взять кредит на завершение работ. Банковская организация, в свою очередь, потребовала гарантий от правительства Хабаровского края.
В июле сроки сдачи одного из самых скандальных хабаровских долгостроев, известного как «Казачья гора», сдвинули на конец осени 2017 года.