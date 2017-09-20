Свердловские муниципалитеты перевыполнили план по вводу жилья

По данным областного минстроя, за январь — август 2017 года в Березовском сдано 62,9 тыс. кв. м (104,8% к контрольным показателям), в Каменском городском округе — почти 15 тыс. кв. м (136%), в Талицком городском округе — почти 10 тыс. кв. м (103,9%), в Шалях — около 8 тыс. кв. м (100,8%), в Артях завершено строительство 4,2 тыс. кв. м (141,2%), в Верхней Туре — 3 тыс. (101,2%), в Волчанске — 2,9 тыс. (142,8%), в Верхнем Тагиле сдано 2,5 тыс. (170%), в Верх-Нейвинске сдано 1,5 тыс. кв. м (110%).
Это стало возможным благодаря системному подходу, реализованному на Среднем Урале по созданию условий для равномерного развития строительной отрасли. Совместно с областными властями и органами местного самоуправления в регионе реализуется ряд программ, в частности, совместно с муниципалитетами изыскиваются земли под застройку, ведется работа по обновлению градостроительной документации.
Во многом за счет этого в 2012 — 2016 годах в регионе введено в эксплуатацию более 10 млн кв. м — это более 140 тыс. квартир, что на четверть превосходит показатели за предыдущие пять лет. Работа будет продолжена в рамках стратегической программы «Пятилетка развития», инициатором которой является губернатор Евгений Куйвашев.
«Свердловская область в ближайшие пять лет осуществит самую амбициозную в России программу по созданию доступного жилья и социальной инфраструктуры. Мы оказываем комплексную поддержку предприятиям строительной отрасли. В том числе благодаря программе расселения ветхого и аварийного жилья мы придали дополнительный импульс развитию строительного комплекса Среднего Урала в малых и средних городах области. Уверен, что задачи по обеспечению уральцев жильем мы успешно выполним», — подчеркнул глава региона.
Анализ статистических данных показал, что в 38 муниципалитетах выросли объемы ввода жилья по сравнению с прошлогодними показателями. «Промежуточные отчеты о темпах строительства и вводе жилья в регионе свидетельствуют о сохранении позитивной динамики в отрасли, стабильной работе строительных компаний, загруженности наших предприятий, доступности ипотечных кредитов для населения.
По поручению губернатора минстрой продолжит реализацию комплекса мероприятий по поддержке региональных предприятий строительной сферы, чтобы сохранить высокие темпы ввода жилья и конкурентоспособные цены на квартиры в новостройках", — отметил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.