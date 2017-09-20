Свердловские муниципалитеты перевыполнили план по вводу жилья

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По данным областного минстроя, за январь — август 2017 года в Березовском сдано 62,9 тыс. кв. м (104,8% к контрольным показателям), в Каменском городском округе — почти 15 тыс. кв. м (136%), в Талицком городском округе — почти 10 тыс. кв. м (103,9%), в Шалях — около 8 тыс. кв. м (100,8%), в Артях завершено строительство 4,2 тыс. кв. м (141,2%), в Верхней Туре — 3 тыс. (101,2%), в Волчанске — 2,9 тыс. (142,8%), в Верхнем Тагиле сдано 2,5 тыс. (170%), в Верх-Нейвинске сдано 1,5 тыс. кв. м (110%).

Это стало возможным благодаря системному подходу, реализованному на Среднем Урале по созданию условий для равномерного развития строительной отрасли. Совместно с областными властями и органами местного самоуправления в регионе реализуется ряд программ, в частности, совместно с муниципалитетами изыскиваются земли под застройку, ведется работа по обновлению градостроительной документации.

Во многом за счет этого в 2012 — 2016 годах в регионе введено в эксплуатацию более 10 млн кв. м — это более 140 тыс. квартир, что на четверть превосходит показатели за предыдущие пять лет. Работа будет продолжена в рамках стратегической программы «Пятилетка развития», инициатором которой является губернатор Евгений Куйвашев.

«Свердловская область в ближайшие пять лет осуществит самую амбициозную в России программу по созданию доступного жилья и социальной инфраструктуры. Мы оказываем комплексную поддержку предприятиям строительной отрасли. В том числе благодаря программе расселения ветхого и аварийного жилья мы придали дополнительный импульс развитию строительного комплекса Среднего Урала в малых и средних городах области. Уверен, что задачи по обеспечению уральцев жильем мы успешно выполним», — подчеркнул глава региона.

Анализ статистических данных показал, что в 38 муниципалитетах выросли объемы ввода жилья по сравнению с прошлогодними показателями. «Промежуточные отчеты о темпах строительства и вводе жилья в регионе свидетельствуют о сохранении позитивной динамики в отрасли, стабильной работе строительных компаний, загруженности наших предприятий, доступности ипотечных кредитов для населения.