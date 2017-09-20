В Волгоградской области завершилось обновление участка трассы М6 «Каспий»

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, обновление дороги обошлось региону в 38,7 миллиона рублей. Специалисты сняли с участка трассы старое покрытие, восстановили кромку проезжей части и уложили новое покрытие.

Отметим, что работы проводились в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». До конца 2017 года по этой программе будут отремонтированы 136 дорожных объектов в Волгограде, Волжском и прилегающих к ним территориях.