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08:53 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Александр Козюков: власти Прикамья заинтересованы в сохранении «Cвинокомплекса «Пермский»

ПЕРМЬ, 20 сентября, ФедералПресс. Краевые власти заинтересованы в сохранении ООО «Свинокомплекс «Пермский». Об этом на рабочей встрече с коллективом предприятия заявил министр сельского хозяйства Прикамья Александр Козюков, сообщает пресс-служба министерства.

На встрече Козюков разъяснил коллективу предприятия с чем связаны требования к сельхозпредприятию вернуть в бюджет 207,8 млн рублей субсидий. Свинокомплекс не выполнил условий предоставления господдержки: достижения определенных показателей по объемам производства мяса и отсутствия задолженности по налогам на 1 июня 2017 года.

20 сентября в краевом арбитраже на рассмотрении заявления о банкротстве ООО «Свинокомплекс Пермский» краевой минсельхоз будет ходатайствовать о наложении обеспечения на 8 тысяч маточного поголовья. По его словам, это нужно для введения внешнего контроля над финансовыми потоками предприятия, недопущения вывоза или забоя свиноматок. В ближайшее время министерство проведет аудит всей работы свинокомплекса.

Также Козюков рассказал о выполнении минсельхозом своих обязательств по выплате зарплаты. «Обязательства, взятые нами 31 августа на последней встрече с работниками ООО “Свинокомплекс Пермский”, выполнены. Мы добились погашения 6,8 млн. рублей задолженности по заработной плате. Продолжается ежедневный мониторинг выплаты зарплаты сотрудникам и деятельности сельхозпредприятия. До конца недели работникам предприятие должно выплатить 1,0 млн. рублей долга за июль», — заявил министр.

Козюков подчеркнул, что Пермский край заинтересован в сохранении крупнейшего в регионе свиноводческого предприятия. Он предложил сотрудникам предприятия сообщать в министерство обо всех неправомерных действиях руководства ООО. Следующая рабочая встреча краевого министра и коллектива свинокомплекса пройдет через месяц.

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