Александр Козюков: власти Прикамья заинтересованы в сохранении «Cвинокомплекса «Пермский»

На встрече Козюков разъяснил коллективу предприятия с чем связаны требования к сельхозпредприятию вернуть в бюджет 207,8 млн рублей субсидий. Свинокомплекс не выполнил условий предоставления господдержки: достижения определенных показателей по объемам производства мяса и отсутствия задолженности по налогам на 1 июня 2017 года.

20 сентября в краевом арбитраже на рассмотрении заявления о банкротстве ООО «Свинокомплекс Пермский» краевой минсельхоз будет ходатайствовать о наложении обеспечения на 8 тысяч маточного поголовья. По его словам, это нужно для введения внешнего контроля над финансовыми потоками предприятия, недопущения вывоза или забоя свиноматок. В ближайшее время министерство проведет аудит всей работы свинокомплекса.

Также Козюков рассказал о выполнении минсельхозом своих обязательств по выплате зарплаты. «Обязательства, взятые нами 31 августа на последней встрече с работниками ООО “Свинокомплекс Пермский”, выполнены. Мы добились погашения 6,8 млн. рублей задолженности по заработной плате. Продолжается ежедневный мониторинг выплаты зарплаты сотрудникам и деятельности сельхозпредприятия. До конца недели работникам предприятие должно выплатить 1,0 млн. рублей долга за июль», — заявил министр.