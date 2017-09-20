В Самаре новые трехсекционные трамваи курсируют по маршрутам №№ 1, 5 и 22

Новые трехсекционные низкопольные трамваи Усть-Катавского завода успешно прошли испытания, вышли на линию и курсируют по маршрутам №№ 1, 5 и 22, сообщает администрация Самары.

«Новые трамваи отличаются повышенным комфортом и вместимостью. В салонах установлены телевизоры, камеры видеонаблюдения для повышения уровня безопасности пассажиров. Новый транспорт оснащен откидными аппарелями для удобства маломобильных граждан. Каждый такой трамвай способен вмещать до 300 пассажиров. Таких вагонов раньше в Самаре не было», — отметил руководитель городского департамента транспорта Юрий Тапилин.

Трехсекционные трамваи будут задействованы и в перевозке пассажиров на время Чемпионата мира по футболу.