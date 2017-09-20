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08:50 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

«Вечерний тариф» на маршрутах вводят коммерсанты

Предприниматели могут самостоятельно устанавливать любую стоимость проезда.

Повышения стоимости проезда в вечернее время на коммерческих маршрутах в ближайшее время не ожидают в управлении транспорта Хабаровска. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

«Пока от перевозчиков не поступало информации о том, что кто-то ещё собирается вводить так называемый “вечерний тариф”. Напомню, что с 2016 года коммерческие перевозчики имеют право самостоятельно устанавливать тариф, причём нет никаких ограничений ни нижней планки, ни верхней», — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» заместитель начальника управления транспорта Хабаровска Ольга Симакова. Напомним, что с 15 августа пассажиры, которые пользуются общественным транспортом после 20.00 теперь платят по так называемому «вечернему тарифу», который составляет 30 рублей. Его ввели, как уточняют в транспортном управлении города, из-за резкого снижения пассажиропотока в это время.

На такой тариф перешли все «муниципалы», включая трамваи и троллейбусы, а также некоторые «частники». Среди последних, кто ввёл такую меру — маршрут № 14 группы компаний «Пять звёзд».

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