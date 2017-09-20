«Вечерний тариф» на маршрутах вводят коммерсанты
Предприниматели могут самостоятельно устанавливать любую стоимость проезда.
Предприниматели могут самостоятельно устанавливать любую стоимость проезда.
Повышения стоимости проезда в вечернее время на коммерческих маршрутах в ближайшее время не ожидают в управлении транспорта Хабаровска. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
«Пока от перевозчиков не поступало информации о том, что
На такой тариф перешли все «муниципалы», включая трамваи и троллейбусы, а также некоторые «частники». Среди последних, кто ввёл такую меру — маршрут № 14 группы компаний «Пять звёзд».