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08:41 (мск), источник: Tengrinews

Дорога из Шымкента в Ташкент займет один час — Касымбек

Автобусный маршрут между Шымкентом и Ташкентом займет около часа и будет проходить по скоростной бетонной трассе в шесть полос. Об этом рассказал министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«В сентябре мы завершаем реконструкцию участка дороги Шымкент — до границы с Узбекистаном по направлению в Ташкент. Такая же дорога, как по направлению в Боровое, бетонная. Была четырехполосная, а станет до шести полос. Первой категории», — сообщил Касымбек в кулуарах Мажилиса РК.

Министр добавил, что если в перспективе из Мангистауской области в Узбекистан откроются автобусные перевозки, то они протянутся по дороге Бейнеу — Акжыбек.

Напомним, Мажилис одобрил проект закона о ратификации протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительствами Казахстана и Узбекистана о международном автомобильном сообщении от 20 марта 2006 года, который предполагает открытие автобусного сообщения между двумя странами.

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