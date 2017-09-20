Дорога из Шымкента в Ташкент займет один час — Касымбек

Источник: Tengrinews

«В сентябре мы завершаем реконструкцию участка дороги Шымкент — до границы с Узбекистаном по направлению в Ташкент. Такая же дорога, как по направлению в Боровое, бетонная. Была четырехполосная, а станет до шести полос. Первой категории», — сообщил Касымбек в кулуарах Мажилиса РК.

Министр добавил, что если в перспективе из Мангистауской области в Узбекистан откроются автобусные перевозки, то они протянутся по дороге Бейнеу — Акжыбек.