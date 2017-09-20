Мясокомбинат Иркутска задолжал работникам 1,4 млн рублей зарплаты и пособий за два месяца

Источник: IrkutskMedia.ru

Мясокомбинат «Иркутский», на котором введена процедура наблюдения, задолжал работникам 1,4 млн рублей заработной платы и пособий за два месяца. Справка о задолженности от 8 сентября представлена должником Арбитражному суду Иркутской области. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Из справки следует, что по состоянию на 8 сентября задолженность по заработной плате работникам Иркутского мясокомбината за июль и выходному пособию за августа составляет 1,4 млн рублей, в том числе, по сокращенным сотрудникам, 826,3 тысячи рублей.

Напомним, что Арбитражный суд Иркутской области ввел на мясокомбинате «Иркутский» процедуру наблюдения до 15 января 2018 года. Соответствующее решение принято на заседании 13 сентября. Суд постановил признать обоснованным заявление «Белого острова» о признании мясокомбината «Иркутский» банкротом. В связи с введением на производстве процедуры наблюдения утвердить временным управляющим предприятия арбитражного управляющего Евгения Ивлева, являющимся членом САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих».

Ранее ИА IrkutskMeda сообщало, что оптовая компания «Белый остров» и Россельхозбанк подали иски в Арбитражный суд Иркутской области о признании банкротом мясокомбината «Иркутский». По данным взыскателей, задолженность предприятия превысила 112 млн рублей.

Кроме того, мясокомбинат перестал поставлять продукцию в розницу и остановил производство в Приангарье. Руководство предприятия от комментариев воздерживается.

Игроки рынка считают, что трудности мясокомбината связаны с решением собственников строить в кризис новый завод на кредитные деньги, а также резким снижением покупательной способности населения. О том, что мясокомбинат «Иркутский» прекратил выпуск продукции, сообщили в розничных сетях и в фирменных точках. В частности, на Центральном рынке, где мясокомбинат был представлен в нескольких торговых местах, теперь реализуется продукция других производителей. Лишь в одном павильоне распродаются остатки колбасы и сосисок. Производство работает с 1938 года. В линейке продукции комбината порядка 300 наименований. На предприятии числится около 500 человек.

В последние годы у мясокомбината часто возникали трудности, ходили слухи о его предстоящем закрытии. В мае 2015 года руководство предприятия заявляло о финансовых проблемах, из-за которых не могли достроить новый завод. Возведение нового здания началось в конце 2014 года, стоимость строительства оценивалась в 300 млн рублей. К тому моменту 50 млн уже было вложено, остальную сумму планировалось занять в банке. Однако из-за изменившейся ситуации на рынке сделка сорвалась.