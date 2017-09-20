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09:06 (мск), источник: Om1.ru

Минимущества передает городу развязку перед «Ареной Омск»

Объект недвижимости на улице Лукашевича оценили в 247 миллионов.

Источник: Reuters

Сегодня, 20 сентября, на заседании правительства Омской области министр имущественных отношений Борис Смольников озвучит тему передачи из региональной в городскую собственность развязки перед «Ареной-Омск».

Речь идет о дороге по улице Лукашевича, построенной на областные деньги. Балансовая стоимость объекта составляет 246 миллионов 793 тысячи рублей. Эта развязка используется для подъезда к жилым домам в микрорайоне «Прибрежный».

Такое решение принято для приведения в соответствие с федеральным законодательством.

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