Минимущества передает городу развязку перед «Ареной Омск»
Объект недвижимости на улице Лукашевича оценили в 247 миллионов.
Объект недвижимости на улице Лукашевича оценили в 247 миллионов.
Сегодня, 20 сентября, на заседании правительства Омской области министр имущественных отношений Борис Смольников озвучит тему передачи из региональной в городскую собственность развязки перед «Ареной-Омск».
Речь идет о дороге по улице Лукашевича, построенной на областные деньги. Балансовая стоимость объекта составляет 246 миллионов 793 тысячи рублей. Эта развязка используется для подъезда к жилым домам в микрорайоне «Прибрежный».
Такое решение принято для приведения в соответствие с федеральным законодательством.