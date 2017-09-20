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09:32 (мск), источник: Om1.ru

Мэрия Омска объявила подрядчиков по ремонту Юбилейного моста

Движение по нему закроют уже 7 октября. Сейчас в администрации разрабатывают схемы объезда зоны, попавшей под ремонт.

Стали известны подрядчики по ремонту Юбилейного моста, находящегося в центре Омска. Они выбраны в ходе проведенного мэрией конкурса. В итоге работы, предусмотренные муниципальным контрактом, будет выполнять ООО «Мостремстрой».

Городские власти готовы заплатить за реконструкцию сооружения больше 328 миллионов рублей. А контролировать ход ремонта будет ОАО «Омский СоюзДорНИИ». Эта услуга обойдется бюджету в 4,2 миллиона рублей.

В настоящий момент не решена только одна проблема — организация движения в обход моста, связывающего два берега реки Омь, фактически разбивающей деловой центр города на две части. В связи с этим исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов дал поручение в кратчайшие сроки подготовить итоговый вариант схемы организации движения. Он должен быть в обязательном порядке согласован с полицией. Кроме того, схему представят на суд общественности.

При этом уже известны сроки закрытия движения по Юбилейному мосту. Проезд закроется с 7 октября 2017 года по 30 мая 2018 года. Власти планируют закончить работы и открыть объект в начале лета. При этом власти понимают, что при неграмотно организованной схеме объезда Омск ожидает транспортный коллапс.

Сергей Фролов, исполняющий обязанности мэра города Омска:

 — Мы должны и сделаем все, чтобы минимизировать неизбежные неудобства автолюбителей. В центре города дополнительно приведены в порядок 12 автомобильных дорог. Планируется установка временных дорожных знаков, корректировка режима работы отдельных светофоров.

В ходе ремонта планируется заменить отдельные конструкции пролетов, а также установить причины крена фундаментов. Кроме того, предполагаются обследования бетонных поверхностей и конструкций, а также замена всех конструктивных элементов мостового полотна.

Чтобы обеспечить долгую и безопасную эксплуатацию моста, необходимо также провести работы по защите и восстановлению бетонных частей конструкции и арматуры. Как отмечают в мэрии, ремонт будет производиться параллельно с демонтажом существующих конструкций моста. При этом ремонтные организации дают гарантию на эксплуатацию инженерных сооружений на 8 лет.

Напомним, Юбилейный мост был построен в Омске в 1965—1967 годах.

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