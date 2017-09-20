Молдавский лей ослабел к доллару и евро
Стал известен официальный курс валют на среду, 20 сентября. Национальная валюта ослабла по отношению к доллару и евро.
Стал известен официальный курс валют на среду, 20 сентября. Национальная валюта ослабла по отношению к доллару и евро.
Так, официальный обменный курс за один доллар составит 17,6483 лея (+1,2 бана) и 21,1595 лея (+7,1 бана) за евро, тогда как днем ранее он составлял, 17,6363 лея за один доллар и 21,0885 лея за один евро.
Официальный обменный курс по другим валютам составляет: 0,6756 лея за 1 гривну, 4,6000 лея за румынский лей и 0,3040 лея за 1 российский рубль.