Пермское УФАС изучит рост цен на сырье для дорожного строительства
Пермское УФАС проводит проверку по факту роста цен на сырье для дорожного строительства — щебень и противогололедный материал галит.
Пермское УФАС проводит проверку по факту роста цен на сырье для дорожного строительства — щебень и противогололедный материал галит.
«Письменных заявлений от подрядчиков к нам пока не поступало, мы по собственной инициативе взяли ситуацию на контроль, — заявил руководитель УФАС Александр Плаксин, — при повышении цен на сырье страдают компании, которые исполняют государственные контракты. Сейчас мы наблюдаем практически двукратный рост цен. Если факт экономически необоснованного роста подтвердится, мы будем оперативно реагировать».
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