Пермское УФАС изучит рост цен на сырье для дорожного строительства

«Письменных заявлений от подрядчиков к нам пока не поступало, мы по собственной инициативе взяли ситуацию на контроль, — заявил руководитель УФАС Александр Плаксин, — при повышении цен на сырье страдают компании, которые исполняют государственные контракты. Сейчас мы наблюдаем практически двукратный рост цен. Если факт экономически необоснованного роста подтвердится, мы будем оперативно реагировать».



Как сообщает пресс-служба УФАС, в настоящий момент направлены запросы всем поставщикам минерального концентрата галит с просьбой предоставить сведения о ценах, по результатам рассмотрения которых будет принято решение о наличии признаков нарушения. Также в 2017 году выросла стоимость битума. Рынок этого сырья взят под контроль ФАС России.