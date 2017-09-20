Городские власти потратят до 779 тыс рублей на благоустройство сквера в Воронеже
Подрядчик обустроит пешеходную зону на улице Кольцовская.
Подрядчик обустроит пешеходную зону на улице Кольцовская.
Городские власти потратят до 779 тыс. рублей на благоустройство сквера на улице Кольцовская (у вокзала «Воронеж-1»). Тендер на выполнение работ опубликовали на сайте госзакупок. Подать заявку можно до понедельника, 25 сентября. Аукцион состоится 2 октября.
Согласно документам, подрядчик установит новые ограждения и обустроит пешеходную зону. В сквере поставят семь лавок и 30 урн. Работы завершат до декабря 2017 года.
Городские власти рассказали о восстановлении сквера, на месте которого пытались незаконно возвести кафе, в конце июля 2017 года. Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев назвал строительство заведения «архитектурным бандитизмом».