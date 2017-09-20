Городские власти потратят до 779 тыс рублей на благоустройство сквера в Воронеже

Источник: РИА "Воронеж"

Городские власти потратят до 779 тыс. рублей на благоустройство сквера на улице Кольцовская (у вокзала «Воронеж-1»). Тендер на выполнение работ опубликовали на сайте госзакупок. Подать заявку можно до понедельника, 25 сентября. Аукцион состоится 2 октября.

Согласно документам, подрядчик установит новые ограждения и обустроит пешеходную зону. В сквере поставят семь лавок и 30 урн. Работы завершат до декабря 2017 года.