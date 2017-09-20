Первое фермерское хозяйство создаётся в Аяне

Надежда Шимко стала единственным в Аяно-Майском районе основателем крестьянского фермерского хозяйства, получившим краевой грант на развитие в сумме 3 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на газету «Звезда Севера».

«Идея стать собственником своей фермы витала давно, — рассказала Надежда Шимко. — С детства я умела ухаживать за коровами, помогала родителям, умела доить, пасти, косить сено. Весомым аргументом в принятии окончательного решения стал тот факт, что в целом для Аяна ферма будет значить очень много: у жителей на столах появятся свое молоко, молочная продукция, мясо, яйца».

Надежда Адамовна рассказала, что вначале был создан подробный бизнес-план, который она направила в министерство сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края.



Затем ее пригласили в Хабаровск для получения предоставленного гранта на развитие фермерского хозяйства и бытовое обустройство.



Еще до приглашения в Хабаровск начинающий фермер со своими помощниками начала обустройство помещения для будущих подопечных, для этого было выделено здание бывшего склада рыбкоопа на берегу.



На прошлой неделе прибыла первая партия телят, доставленных из Джигды и Нелькана. Дорогу малыши перенесли хорошо и сегодня мирно пасутся на лужайке. Скоро таким же образом будут доставлены коровы и еще одна партия телят.



Надежда Адамовна поделилась, что в перспективе планирует развести свиней, баранов, кур.