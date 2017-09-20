Первое фермерское хозяйство создаётся в Аяне
Краевой грант в три миллиона выделен местной жительнице.
Краевой грант в три миллиона выделен местной жительнице.
Надежда Шимко стала единственным в
«Идея стать собственником своей фермы витала давно, — рассказала Надежда Шимко. — С детства я умела ухаживать за коровами, помогала родителям, умела доить, пасти, косить сено. Весомым аргументом в принятии окончательного решения стал тот факт, что в целом для Аяна ферма будет значить очень много: у жителей на столах появятся свое молоко, молочная продукция, мясо, яйца».
Надежда Адамовна рассказала, что вначале был создан подробный
Затем ее пригласили в Хабаровск для получения предоставленного гранта на развитие фермерского хозяйства и бытовое обустройство.
Еще до приглашения в Хабаровск начинающий фермер со своими помощниками начала обустройство помещения для будущих подопечных, для этого было выделено здание бывшего склада рыбкоопа на берегу.
На прошлой неделе прибыла первая партия телят, доставленных из Джигды и Нелькана. Дорогу малыши перенесли хорошо и сегодня мирно пасутся на лужайке. Скоро таким же образом будут доставлены коровы и еще одна партия телят.
Надежда Адамовна поделилась, что в перспективе планирует развести свиней, баранов, кур.
— Конечно, не секрет, что ведение хозяйства на первых порах убыточно, прибыль придет не сразу и не скоро, но радует то, что у нас на столах появится свежая, экологически чистая продукция, а ребятишки смогут не на картинке, а воочию увидеть настоящих животных, услышать крик петуха, — рассказал она.
Фермер предоставила рабочие места, уже работают двое мужчин, сегодня готовы принять на работу женщину.
Напомним, в Хабаровском крае по итогам конкурса на предоставление грантов начинающим фермерам 13 аграриев из 11 муниципальных районов региона получат финансовую поддержку от правительства региона в размере 1,5−3 млн рублей. Всего на конкурс поступила 31 заявка. Всего среди фермеров распределено 34 млн рублей. Основная часть средств будет направлена на развитие мясного, молочного скотоводства и растениеводства.
Впервые среди победителей фермеры из северных районов, о развитии самой северной фермы региона — в Охотском районе — агентство рассказывало ранее.