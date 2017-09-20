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10:00 (мск), источник: Tengrinews

Келимбетов: Территория EXPO станет криптодолиной

Управляющий международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов презентовал планы МФЦА перед казахстанскими и зарубежными СМИ, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

В ходе брифинга он сообщил, что в будущем территория EXPO, где будет размещен финансовый центр, станет криптодолиной.

Мы предполагаем, что вся территория EXPO станет своего рода криптодолиной, криптогаванью. Во всем мире сейчас большой интерес: одни центральные банки поддерживают это направление (использование криптовалюты) активно, другие внимательно присматриваются. Вы знаете, что, например, в США, Сингапуре хотят приравнять деятельность криптоэкономики к обычной деятельности в финансовой сфере. В Швейцарии сильно это направление поощряют. В Японии поддерживают некоторые криптовалюты как платежное средство
Кайрат Келимбетов

«Мы в этом направлении хотели сказать, что финансовый центр “Астана” как раз будет находиться на острие криптов, точки зрения понимания тех процессов, которые происходят. Но с другой точки зрения, мы отвечаем за вопросы и финансовой стабильности, и вопросы регулирования тех или иных финансовых институтов. На территорий EXPO будет сформирован соответствующий финансовый и технологичный кластер, который создает в своем роде новое ДНК экономики Казахстана, которая, наверное, станет надежной платформой той модернизации, о которой говорит нам глава государства», — выразил мнение Кайрат Келимбетов.

Он отметил, что в декабре состоится официальная презентация международного финансового центра «Астана». МФЦА был создан по инициативе президента Казахстана и является частью Плана Нации «100 конкретных шагов». Статус финансового центра законодательно закреплен в Конституции РК.

Впервые, в рамках МФЦА будет функционировать специальная юрисдикция с собственным правом, основанном на принципах английского коммерческого права и стандартах ведущих мировых финансовых центров (Лондон, Нью-Йорк, Гонконг, Сингапур, Дубаи).

На базе финансового центра будет создана новая высокотехнологичная биржевая инфраструктура, соответствующая лучшим мировым стандартам. Планируется, что биржа МФЦА станет основной площадкой проведения приватизации компаний АО «ФНБ Самрук-Казына».

Напомним, в декабре 2015 года Кайрат Келимбетов распоряжением Главы государства был назначен управляющим международным финансовым центром «Астана».

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