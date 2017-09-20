Келимбетов: Территория EXPO станет криптодолиной

Мы предполагаем, что вся территория EXPO станет своего рода криптодолиной, криптогаванью. Во всем мире сейчас большой интерес: одни центральные банки поддерживают это направление (использование криптовалюты) активно, другие внимательно присматриваются. Вы знаете, что, например, в США, Сингапуре хотят приравнять деятельность криптоэкономики к обычной деятельности в финансовой сфере. В Швейцарии сильно это направление поощряют. В Японии поддерживают некоторые криптовалюты как платежное средство

«Мы в этом направлении хотели сказать, что финансовый центр “Астана” как раз будет находиться на острие криптов, точки зрения понимания тех процессов, которые происходят. Но с другой точки зрения, мы отвечаем за вопросы и финансовой стабильности, и вопросы регулирования тех или иных финансовых институтов. На территорий EXPO будет сформирован соответствующий финансовый и технологичный кластер, который создает в своем роде новое ДНК экономики Казахстана, которая, наверное, станет надежной платформой той модернизации, о которой говорит нам глава государства», — выразил мнение Кайрат Келимбетов.