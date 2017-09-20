Келимбетов: Территория EXPO станет криптодолиной
Управляющий международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов презентовал планы МФЦА перед казахстанскими и зарубежными СМИ, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Управляющий международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов презентовал планы МФЦА перед казахстанскими и зарубежными СМИ, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В ходе брифинга он сообщил, что в будущем территория EXPO, где будет размещен финансовый центр, станет криптодолиной.
Мы предполагаем, что вся территория EXPO станет своего рода криптодолиной, криптогаванью. Во всем мире сейчас большой интерес: одни центральные банки поддерживают это направление (использование криптовалюты) активно, другие внимательно присматриваются. Вы знаете, что, например, в США, Сингапуре хотят приравнять деятельность криптоэкономики к обычной деятельности в финансовой сфере. В Швейцарии сильно это направление поощряют. В Японии поддерживают некоторые криптовалюты как платежное средство
«Мы в этом направлении хотели сказать, что финансовый центр “Астана” как раз будет находиться на острие криптов, точки зрения понимания тех процессов, которые происходят. Но с другой точки зрения, мы отвечаем за вопросы и финансовой стабильности, и вопросы регулирования тех или иных финансовых институтов. На территорий EXPO будет сформирован соответствующий финансовый и технологичный кластер, который создает в своем роде новое ДНК экономики Казахстана, которая, наверное, станет надежной платформой той модернизации, о которой говорит нам глава государства», — выразил мнение Кайрат Келимбетов.
Он отметил, что в декабре состоится официальная презентация международного финансового центра «Астана». МФЦА был создан по инициативе президента Казахстана и является частью Плана Нации «100 конкретных шагов». Статус финансового центра законодательно закреплен в Конституции РК.
Впервые, в рамках МФЦА будет функционировать специальная юрисдикция с собственным правом, основанном на принципах английского коммерческого права и стандартах ведущих мировых финансовых центров (Лондон,
На базе финансового центра будет создана новая высокотехнологичная биржевая инфраструктура, соответствующая лучшим мировым стандартам. Планируется, что биржа МФЦА станет основной площадкой проведения приватизации компаний АО «ФНБ Самрук-Казына».
Напомним, в декабре 2015 года Кайрат Келимбетов распоряжением Главы государства был назначен управляющим международным финансовым центром «Астана».