Хабаровский край продает коров
Открытый аукцион состоится 12 октября.
Открытый аукцион состоится 12 октября.
Хабаровск, 20 сентября, AmurMedia.
Фонд имущества Хабаровского края объявил аукцион по продаже имущества сельскохозяйственного назначения. Это крупный рогатый скот, который находится в казне края. Общий вес поголовья 204 704 кг. Аукцион по продаже состоится 12 октября, сообщили ИА AmurMedia в отделе продажи государственного имущества и государственных закупок Фонда имущества Хабаровского края.
В лоте 501 корова австралийской голштинской породы, но большинство составляют российские красные степные. Эта порода коров молочного направления в мировом животноводстве считается одной из лучших.
Стартовая стоимость государственного актива 15 млн 628 тысяч 146 рублей.
Сумма задатка 3 млн 125 тысяч 629 рублей 20 копеек.
Шаг аукциона 500 тысяч рублей остается неизменным на весь период проведения торгов.
Аукцион состоится 12 октября 2017 г. в 11.00 в Фонде имущества Хабаровского края, является открытым по составу участников, победит тот, кто даст за лот большую, чем конкуренты, цену.
Прием заявок уже начался.