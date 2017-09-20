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10:57 (мск), источник: AmurMedia.ru

Хабаровский край продает коров

Открытый аукцион состоится 12 октября.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 20 сентября, AmurMedia.

Фонд имущества Хабаровского края объявил аукцион по продаже имущества сельскохозяйственного назначения. Это крупный рогатый скот, который находится в казне края. Общий вес поголовья 204 704 кг. Аукцион по продаже состоится 12 октября, сообщили ИА AmurMedia в отделе продажи государственного имущества и государственных закупок Фонда имущества Хабаровского края.

В лоте 501 корова австралийской голштинской породы, но большинство составляют российские красные степные. Эта порода коров молочного направления в мировом животноводстве считается одной из лучших.

Стартовая стоимость государственного актива 15 млн 628 тысяч 146 рублей.

Сумма задатка 3 млн 125 тысяч 629 рублей 20 копеек.

Шаг аукциона 500 тысяч рублей остается неизменным на весь период проведения торгов.

Аукцион состоится 12 октября 2017 г. в 11.00 в Фонде имущества Хабаровского края, является открытым по составу участников, победит тот, кто даст за лот большую, чем конкуренты, цену.

Прием заявок уже начался.

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