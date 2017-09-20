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09:46 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В 170 домов на Южном Урале пришло тепло

ЧЕЛЯБИНСК, 20 сентября, ФедералПресс. На Южном Урале отопительный сезон начнется вовремя. Тепло уже поступило в дома жителей Саткинского и Кусинского районов. На сегодняшний день подключено 172 многоквартирных дома и 68 социальных учреждений. Об этом замгубернатора региона Сергей Шаль рассказал на пресс-конференции, посвященной подготовке к зиме.

По словам чиновника, на данный момент уровень готовности региона к отопительному сезону приближается к ста процентам. Например, к подаче тепла готово уже 98% жилья, 99% водопроводных и 95% тепловых сетей.

Сергей Шаль подчеркнул, что для подготовки к зимнему периоду из бюджета области было выделено 500 миллионов рублей. Еще почти 800 миллионов поступило из бюджетов муниципальных образований и из средств предприятий.

Участники пресс-конференции обсудили проблемы, которые приходится решать перед отопительным сезоном. Часто трудности при подготовке к зиме возникают в населенных пунктах, которые отапливаются силами расположенных там предприятий. Заводские и ведомственные котельные либо устаревают и выводятся из эксплуатации, либо переориентируются на внутренние нужды с уменьшением мощности.

«В таких случаях есть два варианта реализации проекта, — рассказал заместитель главы Минстроя региона Иван Белавкин. — Если система теплоснабжения эффективная, то для строительства новой котельной находится инвестор, а регион помогает лишь строительством подводящих путей. В дальнейшем инвестор эксплуатирует источник теплоснабжения и получает прибыль. А когда потребителей немного и тариф небольшой, котельная строится за счет бюджета и переходит в муниципальную собственность».

Первый сценарий сейчас реализуется в Троицке. Инвестор уже строит новую котельную при софинансировании «Фонда поддержки реформирования ЖКХ». Он будет отапливать центральную часть города. Ввод источника теплоснабжения в эксплуатацию планируется в декабре текущего года. До этого момента тепло горожанам будет подавать Троицкая ГРЭС. А в Верхнем Уфалее найти инвестора для строительства котельной предстоит в следующем году. В этот отопительный сезон снабжать теплом город устаревшая котельная, которую передали на баланс муниципалитета после ликвидации «Уфалейникеля».

Добавим, на прошлой неделе о подготовке Челябинской области к отопительному сезону министр строительства и инфраструктуры региона Виктор Тупикин отчитывался на совещании при губернаторе Борисе Дубровском. Чиновник оценил готовность Южного Урала к зимнему периоду в 97%, отметив при этом ряд муниципалитетов-аутсайдеров (готовых к зиме менее чем на 70%).

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